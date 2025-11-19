Roblox с января 2026 года вводит обязательную проверку возраста через камеру для доступа к чатам. Пользователям нужно будет прести верификацию лица, чтобы общаться в платформе.

Детская игровая платформа кардинально меняет подход к безопасности. Теперь для обычного общения в чате потребуется пройти процедуру распознавания лица.

С 1 января 2026 года Roblox сделает проверку возраста обязательной для всех пользователей, кто хочет получить доступ к текстовым и голосовым чатам. Уже сейчас можно добровольно подтвердить возраст, а с начала декабря систему протестируют в Австралии, Нидерландах и Новой Зеландии.

Для верификации пользователь должен открыть приложение, разрешить доступ к камере и выполнить инструкции на экране. Платформа заявляет, что сразу после обработки данные удалят. Процесс обеспечивает сторонний сервис Persona, который также стирает изображения и видео.

После проверки система определит пользователя в одну из шести возрастных групп: до 9 лет, 9-12, 13-15, 16-17, 18-20 и старше 21 года. Общение будет возможно только с людьми из своей или соседней возрастной категории. Например, 12-летний пользователь сможет писать тем, кому до 15 лет, но не старше.

Вице-президент Roblox Радж Бхатия пояснил, что такие меры помогут ограничить контакты между несовершеннолетними и незнакомыми взрослыми. По словам директора по безопасности Мэтта Кауфмана, это первый случай в игровой индустрии, когда для доступа к общению требуют обязательную проверку возраста. Решение о введении верификации компания анонсировала на фоне многочисленных судебных исков к Roblox, связанных с обвинениями в недостаточной защите несовершеннолетних пользователей.