Холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации Ростех за 2025 год удвоил производство радиолокационных станций для контроля воздушного пространства. В следующем году выпуск планируют увеличить еще на 50%.

Российская оборонная промышленность продолжает наращивать темпы выпуска систем противодронной борьбы. Статистика Ростеха показывает двукратный рост производства за последний год.

Центральное конструкторское бюро аппаратостроения увеличило месячный выпуск радиолокационных станций в два раза. Такой рост обусловлен растущим спросом состава различных заказчиков. Речь идет, в том числе о защите критически важных объектов.

В госкорпорации отметили, что эти системы доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Они стали стандартным оборудованием для российских вооруженных сил и других силовых структур.

Планы на будущий год еще более амбициозны — производитель готов увеличить выпуск еще в полтора раза. Такой рост производства свидетельствует о сохраняющейся высокой потребности в системах контроля воздушного пространства.