С 2026 года в вагонах «люкс» некоторых поездов дальнего следования появятся пижамы для пассажиров.

Российские железные дороги добавляют новую деталь в сервис для пассажиров, которые предпочитают путешествовать с комфортом. Речь идет о предмете гардероба, более привычном для дома, чем для вагона.

Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов сообщил, что в будущем году пассажиры вагонов «люкс» в отдельных поездах получат индивидуальные пижамы. Идея проста — создать ощущение домашнего уюта во время длительных переездов.

При этом компания не станет выделять эту услугу в отдельную платную опцию. Ее стоимость включат в общий пакет сервисных услуг.