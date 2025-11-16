Большинство участников опроса — 61% — выразили желание проводить зиму в теплых странах. Исследование выявило лидеров среди стран и регионов.

Каждый второй россиянин готов променять зимнюю стужу на теплые зарубежные курорты. Такие цифры показало исследование предпочтений наших соотечественников.

Опрос охватил 3500 человек. Выяснилось, что 61% респондентов не прочь пережидать холода где-нибудь в тепле. Заграничные направления бьют российские — Турция, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам собрали 52% голосов. Среди мест внутри страны лучше всего идут сочинское направление и Сириус. Геленджик смог заинтересовать лишь двух человек из сотни.

Интерес к «зимовкам» в более теплых климатических регионах демонстрирует устойчивый рост. Этой осенью количество обращений по аренде жилья в Сочи увеличилось на 12% по сравнению с прошлогодними показателями. За два года прирост составил 34%.

Для семей с детьми важнее всего инфраструктура. 57% родителей ищут места с детскими площадками, школами и магазинами. Столько же респондентов хотят просторные апартаменты с сервисом отельного типа. Половина опрошенных мечтает о субтропическом климате, где можно много времени проводить на улице. Каждому четвертому нужны разнообразные развлечения для детей.