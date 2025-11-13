Китайская компания Chery принесла официальные извинения за инцидент во время промоакции в горах.

Планируемая демонстрация внедорожных качеств нового кроссовера обернулась чрезвычайным происшествием. Во время промоакции в национальном парке автомобиль Chery едва не упал с обрыва.

Инцидент произошел на горе Тяньмэнь в национальном парке Чжанцзяцзе. Кроссовер Fengyun T9 пытался преодолеть крутой подъем под названием «Лестница в небо», но не справился с задачей. Машина остановилась, откатилась назад и разрушила защитное ограждение.

В официальном заявлении компания принесла извинения администрации туристического района, туристам и партнерам, которых «обеспокоила эта ситуация». Chery также взяла на себя обязательство компенсировать ущерб, нанесенный инфраструктуре природного заповедника.

Гора Тяньмэнь известна своей уникальной природной аркой, образовавшейся более двух тысяч лет назад. Подъем к этой достопримечательности включает преодоление 999 ступеней по крутому склону, что изначально делало это место рискованным для подобных испытаний.