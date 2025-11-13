Министерство обороны Германии рассматривает контракт на закупку дронов-камикадзе стоимостью около миллиарда евро. Ведомство заявляет об отсутствии окончательных решений, тогда как производители активно лоббируют сделку.

Издание BILD опубликовало сегодня пост в своем Телеграм-канале о том, что немецкое оборонное ведомство оказалось в центре споров вокруг масштабной закупки беспилотников. Речь идет о контракте на 12 тысяч дронов-камикадзе, но позиции участников процесса кардинально расходятся.

Бундесвер ведет переговоры с консорциумом компаний Rheinmetall, Helsing и Stark. Сумма потенциальной сделки достигает миллиарда евро. При этом в самом министерстве настаивают: окончательных решений пока нет.

Ситуацию осложняют проблемы с испытаниями. Согласно публикации BILD, некоторые образцы беспилотников не прошли тесты, а компания Rheinmetall не предоставила дроны для проверки. В ответ на эту публикацию Минобороны Германии заявило, что не станет закупать ни одно изделие, которое не прошло все необходимые испытания.

Министр обороны Борис Писториус отрицает наличие контракта. Однако источники в отрасли утверждают обратное — сделку пытаются провести через бюджетный комитет до конца декабря.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер уже заявил акционерам о расчетах на 300 миллионов евро от этого контракта. По данным Der Spiegel, чиновники Минобороны действительно оказывают давление для ускорения подписания договора.

Депутат от ХДС Андреас Маттфельдт подчеркивает: парламент еще не одобрял закупку. Все решения должны приниматься только после полевых испытаний и честного конкурса между производителями.