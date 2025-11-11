Великобритания прекратила делиться с США разведданными о судах в Карибском море.

В отношениях двух ключевых союзников произошел серьезный разлад. Британия полностью прекратила передачу разведывательной информации о подозрительных судах в Карибском регионе.

Конфликт назревал с сентября, когда США начали наносить удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков. Британские власти считают эти действия нарушением международного права — в результате атак погибли 76 человек.

Десятилетиями Лондон делился данными с Объединенной межведомственной оперативной группой «Юг». Береговая охрана США перехватывала суда, задерживала экипажи и изымала наркотики. Но теперь британцы опасаются, что их разведданные могут использовать для выбора целей под смертоносные удары.

Информация не поступает американским партнерам уже больше месяца. При этом скептицизм по поводу американской кампании выражают и в самих Штатах. Глава Южного командования США адмирал Элвин Холси оспорил законность ударов и попросил об отставке. Он покинет пост в декабре, проработав всего год.

Канада, другой ключевой союзник, также дистанцировалась от американских методов. Официальный представитель министерства обороны страны подчеркнул, что операции канадских вооруженных сил независимы от атак США на суда.

Британское посольство в Вашингтоне, Пентагон и Белый дом от комментариев отказались. Молчание красноречивее слов — в альянсе образовалась серьезная трещина.