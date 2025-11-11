Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Лондон приостановил обмен разведданными с Вашингтоном
Великобритания прекратила делиться с США разведданными о судах в Карибском море.

В отношениях двух ключевых союзников произошел серьезный разлад. Британия полностью прекратила передачу разведывательной информации о подозрительных судах в Карибском регионе. 

Конфликт назревал с сентября, когда США начали наносить удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков. Британские власти считают эти действия нарушением международного права — в результате атак погибли 76 человек.

Десятилетиями Лондон делился данными с Объединенной межведомственной оперативной группой «Юг». Береговая охрана США перехватывала суда, задерживала экипажи и изымала наркотики. Но теперь британцы опасаются, что их разведданные могут использовать для выбора целей под смертоносные удары.

Информация не поступает американским партнерам уже больше месяца. При этом скептицизм по поводу американской кампании выражают и в самих Штатах. Глава Южного командования США адмирал Элвин Холси оспорил законность ударов и попросил об отставке. Он покинет пост в декабре, проработав всего год.

Канада, другой ключевой союзник, также дистанцировалась от американских методов. Официальный представитель министерства обороны страны подчеркнул, что операции канадских вооруженных сил независимы от атак США на суда.

Британское посольство в Вашингтоне, Пентагон и Белый дом от комментариев отказались. Молчание красноречивее слов — в альянсе образовалась серьезная трещина.

#сша #великобритания #карибский бассейн #наркотрафик #разведданные
Источник: rg.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
4
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
1
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+
В Якутии начинается формирование крупного промышленного кластера на базе месторождения Кючус
+
Археологи нашли следы древней инженерии в болотах Боливии
1
Армия США испытала систему для защиты военных баз от БПЛА
2
После тайфуна во Вьетнаме были обнаружены останки средневекового корабля
+
Маркетплейсы во время распродаж создают иллюзию выгодных скидок
2
В «Ростехе» разработали единую систему управления промышленными роботами
+
YouTube не работает с блокировщиками рекламы преимущественно в браузерах на базе Chromium
1
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
21
Проект по корпусированию чипов «Байкал-М» признан успешным и закрыт из-за дефицита компонентов
1
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
4
На заводе «БелДжи» начали собирать первые электрокары Geely EX5
+
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
+
Ноутбуки Apple MacBook Pro M6 Pro и M6 Max получат экраны OLED и обновлённый дизайн
2
Китай начал серийное производство нового танка Type 100 с необитаемой башней
1
В России стартовал набор добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов
3
der8auer проверил эффективность системы охлаждения нового корпуса Corsair Air 5400 XL
+
VGC: в разработке может находиться ремастер ролевой игры Fallout 3
1

Популярные статьи

«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
75
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
3
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
25
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
4
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
14
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
2
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
35

Сейчас обсуждают

TargetNarcosis
21:29
Помню был AMD Athlon XP 3000+ под сокет A 333Mhz, поднимаешь ему шину до 400 Mhz множителем вроде, смутно помню и он определялся, как 3200+. Так я его и продал, как 3200+ разогнанным, про маркировку т...
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Дмитрий Патрушев
21:24
А как ты будешь фильтровать по содержимому, если у тебя канал шифрованный!? Если только сам openvpn резать
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
21:21
Кто, wireguard? Он же udp, попробуй отфильтруй )))
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
21:20
В Латвии продают.у многих у нас там сервера
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
21:19
Это другое, у меня у самого в европе личный впн сервер. Нафиг мне кому-то платить, если я сам всё могу сделать. Кстати, прибалты за рубли эти сервера продают )))
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
21:18
Он еще хуже к дпи.Влет палится
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Алескандр Индустриевич
21:16
Купи нормальный роутер и не епи людям моск, длб. Податливый ты наш, на передок. А ты случайно не родственник Зюстяка или это ты и есть Дристакс?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
21:15
Потому что ему так же давно нужно наблюдаться у нас
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
21:14
wireguard, xray
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Алескандр Индустриевич
21:12
А зачем мне трястись, я же не дерево как ты. Тогда зачем ты свой пост оставил под статьёй Чумбана и для Чумбана, если вопрос был не к Чумбану?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter