Еврокомиссия планирует ввести запрет на оборудование для сетей 5G от китайских компаний Huawei и ZTE.

Еврокомиссия намерена ужесточить правила использования китайского телеком-оборудования в странах ЕС. После трех лет добровольных ограничений Брюссель готов ввести обязательный запрет.

Пока каждая страна ЕС самостоятельно решает, допускать ли китайское оборудование в свои сети. Но скоро это может измениться. Еврокомиссия готовит директиву, которая запретит использование оборудования Huawei и ZTE во всем блоке.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье прямо заявляет: отсутствие быстрых действий подвергает ЕС очевидному риску. Комиссия призывает все страны срочно применять инструменты безопасности, разработанные еще в 2020 году.

При этом некоторые государства уже ввели ограничения. Германия, Финляндия и Швеция отказались от китайского оборудования. А вот Испания и Греция до сих пор разрешают Huawei и ZTE работать в своих сетях.

Новая директива затронет именно такие страны. Еврокомиссия считает эти компании «высокорискованными поставщиками» и настаивает на их полном исключении из мобильных сетей 5G. Решение вызвано опасениями относительно безопасности критической инфраструктуры ЕС.