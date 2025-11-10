В России приостановили корпусирование процессоров Baikal M. Из-за дефицита кристаллов проект заморозили, хотя специалисты считают его успешным и нужным для отрасли.

Опытная сборка российских процессоров Baikal M остановилась — не хватило кристаллов. Трехлетний эксперимент по корпусированию завершили, хотя участники уверены: результат стоил усилий.

Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов рассказал, что компания не смогла продолжить работы — комплектующих не осталось. По его словам, проект все равно оказался полезным: удалось отработать технологию и понять, как действовать дальше, если появится сырье.

Корпусирование — это последняя стадия сборки микросхемы, когда чип помещают в корпус, соединяют сотни контактов и герметизируют. Процесс требует точности и стабильных поставок материалов, которых сейчас нет.

В компании GS Nanotech, где выполнялась сборка, сообщили, что на выходе удалось получить до 85% годных чипов — по меркам отрасли это хороший результат. Но без кристаллов дальнейшая работа невозможна.