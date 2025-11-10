Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
В России заморозили сборку Baikal M из-за нехватки чипов
В России приостановили корпусирование процессоров Baikal M. Из-за дефицита кристаллов проект заморозили, хотя специалисты считают его успешным и нужным для отрасли.

Опытная сборка российских процессоров Baikal M остановилась — не хватило кристаллов. Трехлетний эксперимент по корпусированию завершили, хотя участники уверены: результат стоил усилий.

Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов рассказал, что компания не смогла продолжить работы — комплектующих не осталось. По его словам, проект все равно оказался полезным: удалось отработать технологию и понять, как действовать дальше, если появится сырье.

Корпусирование — это последняя стадия сборки микросхемы, когда чип помещают в корпус, соединяют сотни контактов и герметизируют. Процесс требует точности и стабильных поставок материалов, которых сейчас нет.

В компании GS Nanotech, где выполнялась сборка, сообщили, что на выходе удалось получить до 85% годных чипов — по меркам отрасли это хороший результат. Но без кристаллов дальнейшая работа невозможна.

#процессоры #санкции #микроэлектроника #baikal m
Источник: kommersant.ru
Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
2
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
3
Власти закрыли нелегальную частную школу Марка Цукерберга в престижном районе Калифорнии
+
Латвия поставила на Украину последнюю и самую крупную партию колёсных бронетранспортёров Patria
+
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
3
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
+
Армия Японии укомплектовала первое подразделение новыми БТР Patria AMV XP
+
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
2
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
6
Экс-президент США Байден заявил о чувстве позора всей нации за политику Трампа
2
В кенийском бассейне Туркана обнаружили набор каменных орудий возрастом 2,75–2,44 млн лет
2
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
24
В сервисе «Автотека» определили самый безаварийный китайский автомобиль на просторах России
2
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
+
Криптовалюта Sui показала неожиданный рост на падающем рынке
1
Bentley меняет стратегию: следующий Flying Spur не будет чисто электрическим
+
Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
+
Франция поставляет Украине рыболовные сети для защиты от БПЛА
2
После индексации тарифов 1 декабря 2025 года утильсбор на автомобили вырастет на 25%
+
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
+

Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
12
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
55
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
3
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
4
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
21
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
1

Игорь Филатов
23:29
0.5 секунды на дрон. 7200 дронов в час. Единственно, что можно сказать.
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
Вячеслав Куприй
23:24
Так то это все правда конечно. Я в свою FAT BC (CECHC08) не лазил совсем - только продувал воздуходуйкой + уборка от пыли рабочего пространства. В итоге полет нормальный - как из коробки. CPU горячее ...
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
vl
23:19
ну не совсем ему до лампочки мат.часть , пытается что-то изобразить нормальное, даже материнскую плату с радиатором на врм включил в конфигурацию системника, а куда ему деваться . Посмотрим, может д...
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
Алескандр Индустриевич
23:18
Если бы да кабы, да во рту росли грибы, очередная смешная новость из-за лужи. Интересно Рыжему клоуну ещё не надоело выставлять себя на посмешище?
Перл-Харбор станет базой гиперзвуковых эсминцев ВМС США
Алескандр Индустриевич
23:00
вы бы хоть серийный велосипед для детей украины выпустили или гвозди научились производить
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
22:59
Лебредорас новое слово выучил у Монтянихи? Своего ума у вас никогда не было и не будет, с чем я тебя и поздравляю.
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Stepa Sozonov
22:36
А как быть с несовместимостью виндовс-драйверов с текущей версией операционной системы? Дилемма у меня - на версии драйвера звуковой карты realtek для вин8 хорошо работает микрофон, последняя версия (...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Михаил Сидоров
22:23
С языка снял)
В США предложили добавить светофорам белый сигнал
K0nst4nt1n
22:21
Интересно, т.е. живой водитель ожидает стандартных регулирующих сигналов и ориентируется на то что у него ЕСТЬ возможность либо ехать прямо, либо повернуть туда куда ему нужно, но при наличии достаточ...
В США предложили добавить светофорам белый сигнал
Алескандр Индустриевич
22:14
тебе это нужней
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
