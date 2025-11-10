До 5000 рублей с устройства — бизнес начинает подсчитывать будущие расходы. С 1 сентября 2026 года российские импортеры и производители электроники начнут платить технологический сбор.

Идея технологического сбора, которую летом озвучивал министр промышленности Антон Алиханов, теперь обрела конкретные очертания. Минфин внес соответствующие поправки в закон о промышленной политике, и теперь стали известны детали будущего сбора.

Платить придется всем — и импортерам, и российским производителям электроники. Уровень локализации значения не имеет. Но есть нюанс: отечественные компании смогут потом претендовать на меры господдержки, если выполнят требования по локализации. Сбор затронет только те товарные категории, где доля российских производителей остается незначительной. Перечень будут утверждать постепенно, растянут этот процесс на несколько лет. На первом этапе под удар попадет только готовая продукция. Ставки установят индивидуально для каждой единицы товара — в зависимости от стоимости. Потолок составит 5000 рублей за самое дорогое оборудование.

Администратором сбора назначили Минпромторг. С оператором пока не определились — требуются организации с опытом работы с государственными системами. Известно, что это точно не будет Центр развития перспективных технологий, который занимается маркировкой.

Собранные средства пойдут исключительно на развитие радио- и микроэлектроники. Сейчас отрасль поддерживают через субсидии по правительственным постановлениям №109 и №1252. Новый сбор должен стать дополнительным источником финансирования.

У бизнеса есть время до сентября 2026 года на подготовку. В Минпромторге подчеркивают, что сбор — это инструмент развития стратегически важных отраслей, а не просто фискальная мера. Хотя импортерам дорогого оборудования придется несладко — именно они заплатят максимальные суммы.