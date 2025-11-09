Находки показывают: ранние гоминины на протяжении 300 000 лет использовали одни и те же технологии, адаптируясь к резким климатическим переменам

Мы привыкли думать, что технологический прогресс — это непрерывная череда инноваций. Но что, если самая эффективная стратегия — вовсе не гонка за новым, а умение удерживать проверенное? Именно это демонстрируют находки в Наморотукунане.

В кенийском бассейне Туркана международная команда исследователей раскопала один из самых древних и обширных наборов каменных орудий. Возраст находок — от 2,75 до 2,44 миллиона лет. По сути, это ранние «многоцелевые ножи»: остроконечные каменные инструменты, которые гоминины использовали в самых разных задачах.

Карта бассейна Туркана с археологическим местом Наморотукунан и временной шкалой известных событий в плейстоцене

Что поразительно — эти орудия оставались практически неизменными на протяжении почти 300 000 лет. За это время регион пережил серьезные климатические потрясения: пожары, засухи, смену ландшафтов. Пышные водно‑болотные угодья превратились в сухие луга и полупустыни. Но технология производства инструментов не менялась.

Ученые применили целый арсенал методов: датировали вулканический пепел, анализировали магнитные сигналы в отложениях, изучали химические сигнатуры пород и микроскопические остатки растений. Все это помогло воссоздать климатическую картину и понять, в каком мире жили древние мастера.

Кроме того, насечки на камнях указывают: орудия использовали для разделки мяса. То есть технологии помогли расширить рацион и выжить в меняющихся условиях. «Это не разовое нововведение, а давняя технологическая традиция», — подчеркивает Дэвид Р. Браун, профессор антропологии из Университета Джорджа Вашингтона. Постоянное воспроизведение одних и тех же форм орудий говорит о передаче навыков между поколениями. Гоминины не просто выживали в нестабильной среде — они сохраняли и воспроизводили эффективные решения, проверенные временем.