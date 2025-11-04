На выставке K-Tech Showcase 2025 Samsung впервые продемонстрировала смартфон с тройным складыванием. Теперь устройство показали на видео.

После дебюта на выставке K-Tech Showcase 2025 тройной смартфон Samsung впервые показали в действии. Видео дает лучшее представление о конструкции и принципе складывания устройства.

На прошлой неделе компания представила прототип тройного смартфона на выставке K-Tech Showcase 2025. Тогда гаджет стоял за стеклом, и публика успела увидеть лишь несколько снимков в сложенном и разложенном виде.

Теперь видео от SBS News и Omokgyo Electronics показало устройство ближе. На кадрах видны два шарнира — левый шире, правый тоньше. В разложенном состоянии внешний экран уходит вправо, а две остальные панели образуют единое полотно диагональю около 10 дюймов. При этом толщина корпуса заметно меньше, чем ожидалось.





По слухам, модель может получить имя Galaxy Z TriFold. На задней панели — тройная камера и вспышка, визуально похожие на блок Fold7. Кнопка питания со встроенным сканером отпечатков и клавиши громкости расположены справа. Подробных характеристик Samsung пока не раскрыла.



