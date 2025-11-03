Сервис hh.ru представил рейтинг самых востребованных профессий в России за третий квартал 2025 года. Лидерами стали специалисты сферы общественного питания — повара, кондитеры и администраторы.

Российские работодатели расставили приоритеты в подборе персонала. Исследование крупнейшего рекрутингового сервиса демонстрирует четкую картину спроса на разные специальности.

Отрасль общественного питания задает тон на рынке труда. Повара, пекари и кондитеры заняли первую строчку рейтинга — для них появилось свыше 63 тысяч открытых позиций. При этом их доходы заметно выросли: медианная зарплата приблизилась к 73 тысячам рублей, прибавив 8,5 тысяч с января.

На втором месте по спросу оказались администраторы — работодатели разместили для них почти 49 тысяч объявлений. Третью позицию прочно удерживает сфера обслуживания: совокупно для официантов, барменов и бариста было опубликовано более 35 тысяч вакансий. Зарплаты в этих категориях тоже демонстрируют устойчивый рост.

Но настоящим сюрпризом стала профессия автослесаря. Она оказалась самой высокооплачиваемой в топе востребованных специальностей. Среднее предложение здесь превысило 121 тысячу рублей при более чем 21 тысяче вакансий.

При этом работодатели сохраняют разнообразные запросы. В списке лидеров остаются инженеры, экономисты и специалисты по кадрам. Такой разброс показывает, что компании одновременно усиливают и производственные звенья, и административный аппарат. Факт роста доходов практически по всем позициям подтверждает: конкуренция за квалифицированных сотрудников не ослабевает.