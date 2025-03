Блоги PoZiTiv4iK

NVIDIA представила новый драйвер GeForce Game Ready (версия 572.83), который оптимизирован для нескольких игр, включая The Last of Us Part II и Warhammer 40,000: Darktide. Обновление включает поддержку многокадровой генерации DLSS 4, что должно улучшить качество графики и производительность.