NVIDIA представила новый драйвер GeForce Game Ready (версия 572.83), который оптимизирован для нескольких игр, включая The Last of Us Part II и Warhammer 40,000: Darktide. Обновление включает поддержку многокадровой генерации DLSS 4, что должно улучшить качество графики и производительность.

NVIDIA выпустила обновленный драйвер GeForce Game Ready, который нацелен на оптимизацию работы с новыми играми и улучшение графики. Одним из ключевых моментов этого обновления является поддержка многокадровой генерации DLSS 4 для таких проектов, как The Last of Us Part II и Darktide.

Драйвер версии 572.83 оптимизирует производительность для недавно вышедшего демо Half-Life 2 RTX и обновления Control, которое теперь включает Ultra Ray Tracing. Также стоит отметить, что Assassin's Creed Shadows и Warhammer 40,000: Darktide получат встроенную поддержку DLSS 4 Multi Frame Generation. Это обновление для Darktide ожидается на следующей неделе, что должно значительно улучшить качество изображения и плавность игрового процесса.

Кроме того, драйвер необходим для запуска игры ZOI, которая будет доступна в раннем доступе с 28 марта. Эта игра-симулятор жизни использует DLSS Super Resolution и технологию NVIDIA ACE для улучшения взаимодействия с NPC.

Наконец, The Last of Us Part II Remastered, выход которого запланирован на 3 апреля, также будет поддерживать DLSS 4 Multi Frame Generation, что делает его одним из самых ожидаемых релизов. Обновления DLSS Super Resolution и Reflex обеспечат игрокам высокий уровень производительности и графики.