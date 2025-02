Разработчик Raccoon Logic объявил, что игра Revenge of the Savage Planet выйдет 8 мая. Игра будет доступна на нескольких платформах, включая PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Raccoon Logic подтвердила дату выхода своего нового проекта Revenge of the Savage Planet, который станет продолжением Journey to the Savage Planet. Игра предложит игрокам новые приключения на чужой планете, где исследование и взаимодействие с окружающей средой займут центральное место.

Revenge of the Savage Planet выйдет 8 мая и будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и ПК. В отличие от первой части, новая игра будет представлена в формате третьего лица. Геймерам предстоит оказаться на неизведанной планете с задачей вернуться на Землю.

Исследование окружающего мира вновь станет основным элементом геймплея. Игроки смогут сканировать местную флору и фауну, взаимодействовать с инопланетными существами и улучшать своё снаряжение. Также в игре реализована поддержка кооперативного режима, как локального, так и сетевого, что позволит игрокам объединяться для совместного прохождения.

Кроме того, для тех, кто приобретет Cosmic Hoarder Edition, предусмотрен ранний доступ к игре с 5 мая. Трейлер, который был выпущен вместе с анонсом, демонстрирует новые элементы геймплея и дает представление о визуальном стиле проекта.