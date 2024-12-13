Серия Onimusha пополнится новой игрой — Onimusha: Way of the Sword, которая выйдет в 2026 году на ПК и консолях. Анонс состоялся во время The Game Awards, где показали трейлер, намекающий на сохранение духа оригинальной игры.

На церемонии The Game Awards анонсировали новую часть культовой серии Onimusha. Игра под названием Onimusha: Way of the Sword станет первой новинкой за многие годы и, вполне возможно, сможет привлечь внимание как старых поклонников, так и новичков.

Трейлер, представленный на мероприятии, демонстрирует уникальную атмосферу, присущую первым играм серии. Впрочем, разработчики обещают изменить игровой процесс, что может стать интересным шагом для франшизы.

Ремастер Onimusha: Warlords добавляет интриги к этомк проекту. Несмотря на некоторые недостатки, оригинальная игра оставила след в сердцах многих игроков, и ее идеи, такие как боевая система и головоломки, все еще актуальны. Вероятно, разработчики учли опыт прошлого и внесут необходимые изменения для улучшения игрового процесса. С выходом Onimusha: Way of the Sword в 2026 году поклонники смогут вновь погрузиться в мир самураев и демонов, но уже с новыми механиками и свежими впечатлениями.



