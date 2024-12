Блоги PoZiTiv4iK

Серия Onimusha пополнится новой игрой — Onimusha: Way of the Sword, которая выйдет в 2026 году на ПК и консолях. Анонс состоялся во время The Game Awards, где показали трейлер, намекающий на сохранение духа оригинальной игры.