На церемонии The Game Awards анонсировали новую часть культовой серии Onimusha. Игра под названием Onimusha: Way of the Sword станет первой новинкой за многие годы и, вполне возможно, сможет привлечь внимание как старых поклонников, так и новичков.
Трейлер, представленный на мероприятии, демонстрирует уникальную атмосферу, присущую первым играм серии. Впрочем, разработчики обещают изменить игровой процесс, что может стать интересным шагом для франшизы.
Ремастер Onimusha: Warlords добавляет интриги к этомк проекту. Несмотря на некоторые недостатки, оригинальная игра оставила след в сердцах многих игроков, и ее идеи, такие как боевая система и головоломки, все еще актуальны. Вероятно, разработчики учли опыт прошлого и внесут необходимые изменения для улучшения игрового процесса. С выходом Onimusha: Way of the Sword в 2026 году поклонники смогут вновь погрузиться в мир самураев и демонов, но уже с новыми механиками и свежими впечатлениями.