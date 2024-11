Trump Media And Technology Group (TMTG) активно обсуждает возможность приобретения криптовалютной биржи Bakkt, что может изменить ландшафт цифровых финансов. Эта сделка станет значительным шагом в стратегии компании, ориентированной на криптовалюту.

Trump Media And Technology Group, известная благодаря своей платформе Truth Social, стремится укрепить свои позиции в мире криптовалют. Как сообщает Financial Times, компания ведет переговоры о покупке Bakkt, биржи, специализирующейся на цифровых валютах и принадлежащей Intercontinental Exchange. Если сделка состоится, она станет вторым важным шагом Трампа в криптоиндустрии всего за несколько недель. В октябре его семья поддержала проект World Liberty Financial, который уже выпустил 63 миллиарда токенов $WLFI, но до сих пор продал лишь 1,35 миллиарда.

Bakkt, в свою очередь, оценивается примерно в $150 миллионов, но сталкивается с трудностями в привлечении пользователей и постепенно переходит к обслуживанию институциональных инвесторов. В то же время, TMTG, по состоянию на конец сентября, имеет $672,9 миллиона в наличных и краткосрочных инвестициях, что позволяет компании рассматривать такие амбициозные шаги.

Недавние финансовые отчеты TMTG показывают выручку в $1 миллион и чистый убыток в $19,2 миллиона за третий квартал 2024 года, что подчеркивает риски и вызовы, с которыми сталкивается компания. Тем не менее, связь Трампа с TMTG остается ключевым фактором ее оценки. Его доля в компании составляет 59%, что эквивалентно $4 миллиардам. В условиях растущей конкуренции с платформами, такими как X Илона Маска, Трамп продолжает уверять, что слухи о его намерении сократить долю в TMTG — это лишь спекуляции.