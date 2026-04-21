Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK

Изучаем бюджетный китайский ноутбук с озона для работы на мощном процессоре Intel Core i9-13900HK, сравниваем с конкурентом в лице АМД а также с мощным старичком 13 летней давности
[ ] для раздела Блоги
1
1

Недавно моему старенькому ноутбуку DNS i7-4700MQ стукнуло 13 лет, и я задумался найти ему замену, тем более, что он уже с браузером вяло справлялся, и элементарно не тянул видео с телефона 4к в 60 кадров. 

После долгих походов по магазинам и попытки задействовать 10к бонусов пришёл к выводу что это всё не выгодно и нужно заказывать ноутбук на озоне, так как там цена была ну очень вкусная, даже несмотря на пошлину. В итоге мой выбор пал на ICEBOOK ID5 на мощном процессоре Intel Core i9-13900HK, причём параллельно со мной также заказал себе ноут и мой друг, но другой - ICEBOOK ID9 на процессоре AMD Ryzen 7 8845HS, об этом позже.

Отзывов на этот ноутбук не было, как и каких либо обзоров на него, и после ровно двух недель ожидания, 1 апреля я наконец-то получил его:

Упаковка напоминает матрёшку в матрёшке, идеально подогнанные по размеру друг к другу две картонные коробки.

Собственно сам ноутбук:

В центре ноутбука на дырочке с болтиком была маленькая наклейка, чем-то напоминающая пломбу, которую я естественно содрал, ибо а как ещё открутить крышку и получить доступ к апгрейду съёмной памяти и SSD:

Итого мы имеем два разъёма для оперативной памяти и два разъёма под SSD.

BIOS донельзя прост. Настроек по минимуму. Но использует современный режим UEFI.

Описание характеристик с сайта:

ICEBOOK ID5 мощный Ноутбук 15.6" FHD, Intel Core i9 13900HK, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs 1500 MHz (только встроенная графика), 83Wh 5400mAh, Windows 11 Pro, Корпус металлического серого цвета, Русская раскладка. Сам корпус действительно из алюминия

Также в тестах принял участие ноутбук 2: ICEBOOK ID9 на AMD Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ DDR5 (прошу обратить внимание что там с завода была одна планка 16 ГБ, которую уже сами дополнили второй ещё на 16 для двухканального режима), SSD 512 ГБ, Radeon 780M (тоже только встроенная графика)

И старенький 13-летний ноутбук 3: DNS на i7-4700MQ 4 ядра/8 потоков, 8 ГБ DDR3, 120 ГБ SSD, дискретная видеокарта Nvidia GT750M 2 ГБ.

После включения нужно выбрать язык, написать имя пользователя и т.д, в общем как в новом телефоне. После недолгой настройки "под себя" я принялся тестировать:

И вот тут была приятная неожиданность: Очень высокая однопоточная производительность. Одна из лучших и однозначно лучшая в своём ценовом диапазоне. 

Super Pi 1M так вообще кладет на лопатки процессоры Core Ultra и всю линейку AMD включая топовые 9955HX и 9955HX3D - за 6.092s. Быстрее только очень горячие i9-14900HX с результатом в 5.883s. 

В Cinebench уже сказывается влияние памяти, а тут у нас лишь DDR4. 

Для сравнения: Ноутбук на процессоре AMD Ryzen 7 8845HS набрал в Cinebench R15 2535 очков, в один поток - 278; Cinebench R23 16162 очка, в один поток -1769. Super Pi 1M - за 7.068s.

По игровым сценариям мощность встроенной графики примерно соответствует мобильной Nvidia GTX1050M. 

Результаты ноута на Ryzen 7 8845HS+Radeon 780M: 3DMark11 - P12871, Graphics Score - 13092, Physics Score - 21172; 3DMark Fire Strike - 7825, Graphics Score - 8435, Physics Score - 26007; 3DMark Steel Nomad - 495, Graphics test - 4.96 кадр/с (в этом тяжёлом тесте графика АМД уже просто уничтожает Интел).

Результаты старенького ноута DNS на i7-4700MQ+GT750M: 3DMark11 - P2726, Graphics Score - 2546, Physics Score - 6586.

В целом мои результаты тестов соответствуют тестам на Notebookcheck, там есть результаты сразу нескольких ноутбуков, и мои находятся ближе к самым мощным, что очень радует. Я проверил всего три игры, остальные (а там их очень много протестировали) можно найти на Notebookcheck и сопоставить результаты с моими)

А теперь немного отсебятины, игровые тесты i9-13900HK:

   GTA5 v1.0.678

Разрешение 1920x1080, текстуры и шейдеры на макс, Анизотропная фильтрация 16х, остальное по минимум.

А вот результаты ноутбука на Ryzen7-8845HS+Radeon 780M:

Да, по-хорошему нужно заснять тяжеловесное видео, с идеальным повтором, но это долго и сложно, поэтому решил просто обойтись скринами. Ноут DNS особо не стал тестить, ибо идёт там GTA5 в 2 раза хуже чем на Интел и в 3 чем на АМД, в начале в доме Франклина он выдаёт всего 40фпс, и по городу в среднем 30-35.

Далее решил объединить результаты в один скрин, всё в кратце:

MAD MAX Road Warrior

Разрешение 1920x1080, все настройки на максимум, тестовая сцена - просто меню игры.

Единственная игра, где ноутбук на медленной встроенной графике Intel Iris Xe неожиданно оказался быстрее Radeon 780M, GT750M же - вообще уничтожен.

Dying Light Following

Разрешение 1920x1080, Настройки максимум, тестовая сцена - просто меню игры.

Теперь немного о грустном, процессор хоть и очень мощный в однопоточной производительности, но в многопотоке он уступает Ryzen 7 8845hs, но больше расстраивает даже не это. Дело в том, что на райзене красиво реализовали 3 волшебных режима производительности, 35W, 45W и 55W, которые прям в игре или любой другой задаче переключаются сочетанием двух клавиш, в интел - такого нет, есть только настройки режима батареи:

Что "Сбалансированный", что "Оптимальная производительность" - абсолютно одно и тоже, дубасит частоты до 5400мгц не щадя ни систему охлаждения, ни наши уши, но это только если его что-то нагружает... В режиме "Максимальная эффективность энергопотребления" - рубит частоты буквально топором, сразу до ~3000мгц, перестаёт шуметь при любой даже полной нагрузке, но и производительность падает до уровня i5, сразу примерно на 40%. Дополнительные настройки в схеме Электропитании в виде "Максимальное состояние процессора", или вручную добавленные "Максимальная частота процессора" - вообще не работают, я даже пробовал ставить программу официальную от Интел - "Intel Extreme Tuning Utility" - бесполезно... частоты не меняются...

Эх, вот как же другу повезло с ноутом, там потери в 35W режиме от силы 15%, в режиме 45W и вовсе всего 6% (причём это только в многопотоке, в однопотоке в этом режиме разницы с турбо 55w нет вообще), при этом он очень тихий. В 55W да, дубасить начинает как и Интел, вот только температуры у него за 81 вообще не выходили а у Интел бывало подлетало и до 93 градусов.

По итогу: Сначала думал продавать ноут, но чем больше им пользуюсь тем больше понимаю что это ведь именно тот ноутбук что я и хотел, очень мощный насколько позволяет система охлаждения, но при этом лёгкий, тонкий и компактный (даже несмотря на экран 15.6", с небольшими рамками). 

Изучив ноутбуки с ещё более мощными 24 ядерными процессорами такими как 13900HX, 14900HX, дорогущие Core Ultra 9 а также 16 ядерные Ryzen 9 8940HX/9955HX, не говоря уже про их версии X3D, которые все плюс минус потребляют 170-235W, и все они идут только в дополнении с мощными видеокартами (так как охлаждение у них связано, и когда видеокарта не используется - процессор выходит на такую пиковую мощность (энергопотребление)). Если ноутбук тонкий и лёгкий - 200ват, да даже 150ват - вам не видать... процессор будет перегреваться и троттлить, сбрасывая частоты до 2500мгц... а если же ноут вроде Асус Рог - то будет это уже тяжело, громоздко и немобильно. Я в итоге пришёл к выводу, что мне это не нужно. 

Конечно этот ноут плохо тянет игры (для этого у меня есть комп, который хоть и не быстрее по процессору (5700X3D), зато быстрее по видеокарте раз в 10 в играх), но с моими задачами он справляется отлично, и это главное

Надеюсь, что он протянет столько же, сколько и его предшественник.

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
19
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
14
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
6
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
1
Побеждаем кризис оперативной памяти
17
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 850W White
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи обнаружили в Краснодарском крае кошельки с древними монетами, в том числе фальшивыми
1
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
1
Основатель Telegram назвал видеоигры 90-х главным уроком для бизнеса
+
Археологи нашли в египетской мумии папирус «Каталог кораблей» из «Илиады» Гомера
+
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 сравнялась по производительности с четырьмя RTX 5090
1
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
+
В ЕС призывают технокомпании перейти на удалёнку для снижения расхода топлива
+
Battlefield Studios анонсировала масштабные обновления шутера Battlefield 6 на 2026 год
+
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
5
Белый дом проверит загадочные обстоятельства гибели ученых NASA и физиков
+
GM внедрила ИИ для создания 3D-рендеров автомобилей за один день
+
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
2
Робот Honor пробежал полумарафон в Пекине быстрее мирового человеческого рекорда
3
Удачливый покупатель приобрёл запечатанную RTX 4060 Ti всего за $12 в магазине по распродаже
1
Ваза за 4 доллара из секонд-хенда оказалась 1200-летним сокровищем майя
7
В США возникли трудности в строительстве дата-центра имени Трампа
+
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
+
Ростех представит на «ИННОПРОМ. Центральная Азия» энергоустановку АПН-30 для заводов и жилых домов
+
Россия опустилась на 83 строчку в рейтинге скорости интернета с показателем около 91 Мбит/с
4
Инсайдер назвал конфигурации кэш-памяти у стандартных и bLLC-процессоров Intel Nova Lake-S
+

Популярные статьи

7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
7
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
10
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
1
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
1

Сейчас обсуждают

Будем!
13:48
Игровой ноутбук - это какой-то вид извращения! А как с поддержкой у данной фирмы? А есть ли драйвера под linux?
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
newceyre
12:55
Этот некрокал бомжовский никому не нужен, разве что нищим
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
Иван Горохов
12:20
Что-то убавилось бесплатных бета тестеров индусов. Никто не подскажет почему?
Инсайдер KeplerL2: Microsoft пока не вносила какие-либо кастомизации в GPU следующей Xbox
Константин Босов
12:18
Старая Нокиан была резина, и стоила дешевле топовая чем сейчас дешманский айкон, вернее он очень дорогой, а тесты у него ниже посредственных, а отзывы ещё хуже. Импортозаместили, мать его
В Ленобласти на мощностях ушедшего из РФ финского завода Nokian Tyres нарастили производство шин
222
12:15
щетка и мелок на конце, тряпка в комплекте
На автомобилях Lada может появиться система проекции параметров на лобовое стекло
Любое Имя
12:07
Ну надо попонятней кукуев
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
Апшеронский Скакел
12:03
Чего не на фронте?
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Апшеронский Скакел
12:03
Врачи с тобой ничего не могут сделать, твоя болезнь не лечится
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
iponec
11:52
Что вообще происходит с мессенджером MAX? Его официально запустили еще в марте 2025 года, прошел уже целый год, а ощущение, что на него просто забили. Я пытаюсь вести там обычный городской канал, и эт...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
iponec
11:44
Так это и есть аттракцион по распилу бабла, доработок не предвидится. Даже чат бота сделать нельзя. У меня на рабочем ПК вот такая история с этим прекрасным мессенджером. Уж хрен знает мог ли я сам ч...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
