Недавно моему старенькому ноутбуку DNS i7-4700MQ стукнуло 13 лет, и я задумался найти ему замену, тем более, что он уже с браузером вяло справлялся, и элементарно не тянул видео с телефона 4к в 60 кадров.

После долгих походов по магазинам и попытки задействовать 10к бонусов пришёл к выводу что это всё не выгодно и нужно заказывать ноутбук на озоне, так как там цена была ну очень вкусная, даже несмотря на пошлину. В итоге мой выбор пал на ICEBOOK ID5 на мощном процессоре Intel Core i9-13900HK, причём параллельно со мной также заказал себе ноут и мой друг, но другой - ICEBOOK ID9 на процессоре AMD Ryzen 7 8845HS, об этом позже.

Отзывов на этот ноутбук не было, как и каких либо обзоров на него, и после ровно двух недель ожидания, 1 апреля я наконец-то получил его:

Упаковка напоминает матрёшку в матрёшке, идеально подогнанные по размеру друг к другу две картонные коробки.

Собственно сам ноутбук:

В центре ноутбука на дырочке с болтиком была маленькая наклейка, чем-то напоминающая пломбу, которую я естественно содрал, ибо а как ещё открутить крышку и получить доступ к апгрейду съёмной памяти и SSD:

Итого мы имеем два разъёма для оперативной памяти и два разъёма под SSD.

BIOS донельзя прост. Настроек по минимуму. Но использует современный режим UEFI.

Описание характеристик с сайта:

ICEBOOK ID5 мощный Ноутбук 15.6" FHD, Intel Core i9 13900HK, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs 1500 MHz (только встроенная графика), 83Wh 5400mAh, Windows 11 Pro, Корпус металлического серого цвета, Русская раскладка. Сам корпус действительно из алюминия

Также в тестах принял участие ноутбук 2: ICEBOOK ID9 на AMD Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ DDR5 (прошу обратить внимание что там с завода была одна планка 16 ГБ, которую уже сами дополнили второй ещё на 16 для двухканального режима), SSD 512 ГБ, Radeon 780M (тоже только встроенная графика)

И старенький 13-летний ноутбук 3: DNS на i7-4700MQ 4 ядра/8 потоков, 8 ГБ DDR3, 120 ГБ SSD, дискретная видеокарта Nvidia GT750M 2 ГБ.

После включения нужно выбрать язык, написать имя пользователя и т.д, в общем как в новом телефоне. После недолгой настройки "под себя" я принялся тестировать:

И вот тут была приятная неожиданность: Очень высокая однопоточная производительность. Одна из лучших и однозначно лучшая в своём ценовом диапазоне.

Super Pi 1M так вообще кладет на лопатки процессоры Core Ultra и всю линейку AMD включая топовые 9955HX и 9955HX3D - за 6.092s. Быстрее только очень горячие i9-14900HX с результатом в 5.883s.

В Cinebench уже сказывается влияние памяти, а тут у нас лишь DDR4.

Для сравнения: Ноутбук на процессоре AMD Ryzen 7 8845HS набрал в Cinebench R15 2535 очков, в один поток - 278; Cinebench R23 16162 очка, в один поток -1769. Super Pi 1M - за 7.068s.

По игровым сценариям мощность встроенной графики примерно соответствует мобильной Nvidia GTX1050M.

Результаты ноута на Ryzen 7 8845HS+Radeon 780M: 3DMark11 - P12871, Graphics Score - 13092, Physics Score - 21172; 3DMark Fire Strike - 7825, Graphics Score - 8435, Physics Score - 26007; 3DMark Steel Nomad - 495, Graphics test - 4.96 кадр/с (в этом тяжёлом тесте графика АМД уже просто уничтожает Интел).

Результаты старенького ноута DNS на i7-4700MQ+GT750M: 3DMark11 - P2726, Graphics Score - 2546, Physics Score - 6586.

В целом мои результаты тестов соответствуют тестам на Notebookcheck, там есть результаты сразу нескольких ноутбуков, и мои находятся ближе к самым мощным, что очень радует. Я проверил всего три игры, остальные (а там их очень много протестировали) можно найти на Notebookcheck и сопоставить результаты с моими)

А теперь немного отсебятины, игровые тесты i9-13900HK:

GTA5 v1.0.678

Разрешение 1920x1080, текстуры и шейдеры на макс, Анизотропная фильтрация 16х, остальное по минимум.

А вот результаты ноутбука на Ryzen7-8845HS+Radeon 780M:

Да, по-хорошему нужно заснять тяжеловесное видео, с идеальным повтором, но это долго и сложно, поэтому решил просто обойтись скринами. Ноут DNS особо не стал тестить, ибо идёт там GTA5 в 2 раза хуже чем на Интел и в 3 чем на АМД, в начале в доме Франклина он выдаёт всего 40фпс, и по городу в среднем 30-35.

Далее решил объединить результаты в один скрин, всё в кратце:

MAD MAX Road Warrior

Разрешение 1920x1080, все настройки на максимум, тестовая сцена - просто меню игры.

Единственная игра, где ноутбук на медленной встроенной графике Intel Iris Xe неожиданно оказался быстрее Radeon 780M, GT750M же - вообще уничтожен.

Dying Light Following

Разрешение 1920x1080, Настройки максимум, тестовая сцена - просто меню игры.

Теперь немного о грустном, процессор хоть и очень мощный в однопоточной производительности, но в многопотоке он уступает Ryzen 7 8845hs, но больше расстраивает даже не это. Дело в том, что на райзене красиво реализовали 3 волшебных режима производительности, 35W, 45W и 55W, которые прям в игре или любой другой задаче переключаются сочетанием двух клавиш, в интел - такого нет, есть только настройки режима батареи:

Что "Сбалансированный", что "Оптимальная производительность" - абсолютно одно и тоже, дубасит частоты до 5400мгц не щадя ни систему охлаждения, ни наши уши, но это только если его что-то нагружает... В режиме "Максимальная эффективность энергопотребления" - рубит частоты буквально топором, сразу до ~3000мгц, перестаёт шуметь при любой даже полной нагрузке, но и производительность падает до уровня i5, сразу примерно на 40%. Дополнительные настройки в схеме Электропитании в виде "Максимальное состояние процессора", или вручную добавленные "Максимальная частота процессора" - вообще не работают, я даже пробовал ставить программу официальную от Интел - "Intel Extreme Tuning Utility" - бесполезно... частоты не меняются...

Эх, вот как же другу повезло с ноутом, там потери в 35W режиме от силы 15%, в режиме 45W и вовсе всего 6% (причём это только в многопотоке, в однопотоке в этом режиме разницы с турбо 55w нет вообще), при этом он очень тихий. В 55W да, дубасить начинает как и Интел, вот только температуры у него за 81 вообще не выходили а у Интел бывало подлетало и до 93 градусов.

По итогу: Сначала думал продавать ноут, но чем больше им пользуюсь тем больше понимаю что это ведь именно тот ноутбук что я и хотел, очень мощный насколько позволяет система охлаждения, но при этом лёгкий, тонкий и компактный (даже несмотря на экран 15.6", с небольшими рамками).

Изучив ноутбуки с ещё более мощными 24 ядерными процессорами такими как 13900HX, 14900HX, дорогущие Core Ultra 9 а также 16 ядерные Ryzen 9 8940HX/9955HX, не говоря уже про их версии X3D, которые все плюс минус потребляют 170-235W, и все они идут только в дополнении с мощными видеокартами (так как охлаждение у них связано, и когда видеокарта не используется - процессор выходит на такую пиковую мощность (энергопотребление)). Если ноутбук тонкий и лёгкий - 200ват, да даже 150ват - вам не видать... процессор будет перегреваться и троттлить, сбрасывая частоты до 2500мгц... а если же ноут вроде Асус Рог - то будет это уже тяжело, громоздко и немобильно. Я в итоге пришёл к выводу, что мне это не нужно.

Конечно этот ноут плохо тянет игры (для этого у меня есть комп, который хоть и не быстрее по процессору (5700X3D), зато быстрее по видеокарте раз в 10 в играх), но с моими задачами он справляется отлично, и это главное

Надеюсь, что он протянет столько же, сколько и его предшественник.