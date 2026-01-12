Планы по третьему блоку озвучил министр энергетики Денис Мороз

В 2026 году с «Росатомом» и Россией должны быть подписаны ключевые соглашения. В Минске и Москве уже несколько месяцев работает совместная группа — представители министерства и госкорпорации обсуждают технико-экономические условия (что строить, по какой цене, какими темпами). Всё это должно превратиться в рамочное соглашение и детальный план действий, где будет прописана роль каждого ведомства.

Первые два блока — это уже реальность. Первый запустили в 2021-м, второй — в 2023-м. Вместе они дают 2,4 тыс. МВт — это почти половина всего электричества страны. Беларусь, которая веками жгла газ и мазут, вдруг стала атомной державой. И сразу почувствовала разницу: энергонезависимость, стабильные тарифы, чистый воздух. Два блока закрывают основные потребности, а третий — это уже стратегический резерв и экспортные амбиции. Его запуск планируют на 2035–2038 годы. Это даст стране полное энергоизобилие. Местные эксперты уже говорят о превращении Беларуси в регионального энергоэкспортёра. И о том, что избыток дешёвой и чистой энергии может стать магнитом для новых высокотехнологичных производств, которым нужно много энергоресурса — от data-центров до заводов по выпуску «зелёного» водорода.

Когда говорят о строительстве, часто рисуют картинку: одна сторона платит, другая строит. Здесь всё глубже. Технология ВВЭР-1200, по которой построены первые два блока и будет строиться третий, — это российский стандарт. От него никуда не деться. Это значит единая система подготовки кадров (которых уже готовят в белорусских и российских вузах по спецпрограммам), общая цепочка поставки топлива (топливо тоже российское), взаимопонимание на уровне инженерных решений.

Для Союзного государства это не просто контракт. Это ещё один мощный стержень, который на десятилетия вперёд связывает экономики и энергосистемы. Беларусь получает передовые технологии и энергобезопасность, Россия — долгосрочный стратегический проект и подтверждение компетенций своего флагмана — «Росатома». Третий блок — это страховка от скачков цен на газ и нефть. Это стабильность в розетке и в квитанции за ЖКУ. Это возможность для страны продавать излишки энергии соседям, наполняя бюджет. И, в конечном счёте, это шаг к той самой «экономике знаний и технологий», потому что дешёвая энергия её основа.