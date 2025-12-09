Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
The Wall Street Journal: Новая стратегия США ставит под вопрос будущее НАТО
The Wall Street Journal: ежегодный стратегический документ, в котором описывались угрозы со стороны Китая в отношении России, теперь содержит самые резкие выражения в адрес союзников по НАТО

Недавно представленная Стратегия национальной безопасности США вызвала неожиданно резкую критику со стороны влиятельных кругов по обе стороны Атлантики. Особенно показательно, что наиболее жёсткие оценки исходят не от традиционных оппонентов Вашингтона, а от европейских союзников и их сторонников в американском медийном истеблишменте, в частности от таких изданий, как The Wall Street Journal.

Согласно анализу WSJ, в новом 30-страничном документе европейские страны представлены в непривычно критическом свете. Издание отмечает, что Европа описывается как собрание "своенравных, приходящих в упадок держав", которые уступили суверенитет бюрократическим структурам ЕС. Более того, стратегия содержит тезисы о "подавлении демократии" европейскими правительствами и "заглушении голосов" тех, кто выступает за националистический поворот. Одним из наиболее резонансных положений стало прогнозирование для Европы "цивилизационного стирания" в результате иммиграционных процессов. Документ указывает на возможность изменения демографического баланса в ряде стран НАТО, где в перспективе может преобладать неевропейское население, что потенциально изменит их внешнеполитическую ориентацию.

The Wall Street Journal обращает внимание на важный контраст: тон документа в отношении ЕС значительно жёстче, чем в адрес традиционных соперников США, включая Россию. Примечательно, что Россия ни разу не упоминается в стратегии как прямая угроза американским интересам. Это представляет собой существенный отход от риторики предыдущих лет.

Издание выражает обеспокоенность тем, что Вашингтон позиционирует себя скорее как арбитр между Европой и Россией, нежели как безусловный союзник Европы в противостоянии с Москвой. Также отмечается включение в документ тезиса о необходимости отказа НАТО от политики "постоянно расширяющегося альянса" — положения, которое долгое время считалось краеугольным камнем трансатлантической безопасности.

Несмотря на критический тон, WSJ признаёт, что отношение к Европе в документе выдержано в "почти патерналистском" ключе. Даже соответствующий раздел стратегии озаглавлен "Содействие европейскому величию", что указывает на восприятие Старого Света не как равного партнёра, а как объекта воспитательного воздействия.

Эта позиция отражает прагматичный расчёт Вашингтона: в условиях ограниченности ресурсов США стремятся переложить на европейских союзников большую долю экономического и военного бремени по обеспечению региональной безопасности. Одновременно выражается скепсис относительно способности Европы выполнить эту роль, учитывая внутренние проблемы, включая вопросы национальной идентичности и демографические изменения.

Примечателен исторический контекст нынешней ситуации. Многие из процессов, которые сейчас вызывают озабоченность у американских стратегов, были запущены при активном участии США. Десятилетиями американские неправительственные организации продвигали в Европе повестку мультикультурализма и этнического разнообразия.

В экономической сфере удар по европейской конкурентоспособности был нанесён самим Вашингтоном, когда администрация Байдена фактически принудила ЕС к отказу от энергетического сотрудничества с Россией. Это решение не только ослабило европейскую промышленность, но и открыло рынок для американских углеводородов, создав зависимость нового типа.

В документе так же прослеживаются две противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны, явно просматривается установка "Сделаем Америку снова великой!", включая перераспределение ресурсов в пользу американской экономики за счёт европейских партнёров. С другой — признаётся необходимость "сильной Европы", которая могла бы помочь США в глобальной конкуренции и не допустить доминирования в регионе "любого" (под которым явно подразумевается Россия).

Это создаёт стратегическую дилемму для Вашингтона: как одновременно ослаблять Европу как экономического конкурента и укреплять её как военно-политического союзника. Отсутствие прямых упоминаний России как угрозы не должно вводить в заблуждение. Эксперты расценивают это как тактический манёвр, сочетающий несколько целей, как сохранение пространства для диалога с Москвой, так и перекладывание на Европу основной ответственности за противостояние с Россией.Аналогично, тезис об отказе от расширения НАТО требует проверки действиями, а не декларациями. Факты свидетельствуют о продолжении процессов сближения альянса с новыми партнёрами:

  • Азербайджан заявил о переходе на стандарты НАТО
  • Развивается сотрудничество альянса с Арменией, ослабляющее её связи с ОДКБ
  • Вооружённые силы Украины под руководством командования НАТО движутся к полной интеграции с объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе

Новая Стратегия национальной безопасности США знаменует важный поворот в американской внешней политике. Она отражает отказ от безусловной поддержки европейской интеграции в её нынешней форме и переход к прагматичному, почти меркантилистскому подходу в отношениях с союзниками.

Реакция глобалистских кругов на этот документ свидетельствует о глубоком расколе внутри западного истеблишмента. Европейские элиты, десятилетиями ориентировавшиеся на Вашингтон, теперь сталкиваются с новой реальностью, где США больше не готовы нести непропорциональные издержки по поддержанию трансатлантической системы.

Это создаёт предпосылки для возможного реформирования самих основ западного единства, поиска Европой большей стратегической автономии и потенциального пересмотра баланса сил на континенте. В этой новой конфигурации Россия, вопреки ожиданиям, может оказаться не столько объектом сдерживания, сколько потенциальным участником нового балансирования — что и вызывает наибольшее беспокойство у сторонников традиционного атлантизма.

#россия #сша #нато #европа #демография #the wall street journal #бюрократия #иммиграция #глобалисты #расширение нато
Источник: wsj.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
12
С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
+
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
1
Космическая фотография недели — обсерватория Gemini опубликовала снимок структуры Ua ʻŌhiʻa Lani
+
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
1
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
+
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
РИА Новости: России в 2026 году грозит дефляция
3
На Урале запущен новый цех по производству титана
1
На пресейле ферма ботов мгновенно скупила весь объем токена WET от DeFi-проекта HumidiFi
+
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
5
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
3
Столетние математические формулы числа Пи оказались связаны с черными дырами и турбулентностью
+
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
+
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
1
Microsoft оптимизирует контекстное меню Проводника в Windows 11 и позволит убрать Действия ИИ
3
В Hardware Unboxed сравнили GeForce RTX 5050 с Arc B580 и выбрали лучший вариант для игр
4
Две Nvidia GeForce GTX 580 стали отправной точкой для индустрии искусственного интеллекта
4
MW: Россия и Индия разрабатывают самую дальнобойную ракету для истребителей Су-30МКИ
1
NVIDIA выпустила самое крупное обновление платформы CUDA за последние 20 лет
+

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
12
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
17
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
7
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
1
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
24
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
10
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
2

Сейчас обсуждают

Muro
05:52
Автор как был нубом, так похоже им и помрет. Ну хотя бы погуглил о теме.. А правда рынка сурова. SSD скаканули вверх практически в два раза. Причем парадокс чем дешевле был накопитель тем он стал доро...
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Iezon Din'alt
05:49
Математика математикой. Только вот ученые даже не в курсе как работает гравитация, что вызвает квантовою запутанность, что внутри черных дыр, и что это вобще такое, эффект наблюдателя тоже им не подда...
Австралийские физики представили доказательство для путешествий во времени без парадоксов
32Влад32
04:39
Я так думаю, что пора провести испытания "Орешника" на территории Чехии.
Чешская компания LPP может передать Украине новые ракеты Narwhal для испытаний
Дима
03:49
Ты прав, хотя сегодня важнее делать " Орешники" , с Китаем дружить и не только с ним. Надо выполнить СВО а там есть надежда. Пока же нас продолжают грабить. хотя подвижки в электронике и др. началис...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
Dimon1996
03:37
Инфляция 6%, ага. Такое впечатление, что правители у нас в России ни в магазин не ходят, ни за квартиру не платят, на заправках бензин не покупают.... Хотя о чем это я? Конечно не ходят и не платят. В...
России в 2026 году грозит дефляция
Владимир Рыбалка
03:36
Это фанатская поделка. Поэтому оптимизации там ждать не стоит.
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
Дима
03:34
Откуда ты знаешь что делает или не делает Lafani. Написал бы что надо делать и что ты делаешь. А насчёт Запада ты прав, но после Переворота Власть с дет сада внушала почтение к Западу и отрицание СС...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
Dimon1996
03:13
Могут. Просто в данном случае не костыли на старый движок лепить надо, а с нуля переписывать. Но это, естественно, долго и дорого. И неизвестно еще выхлоп окупит затраты или нет. А так проще, быстрее ...
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
32Влад32
02:20
Зеленые человечки уже близко.
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
32Влад32
02:16
Не. Это неправильно. Демократия под угрозой? Надо принимать. Вот когда приезжих станет больше, чем коренных европейцев, тогда можно подумать.
В ЕС разрешили пяти странам не принимать мигрантов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter