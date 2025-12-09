The Wall Street Journal: ежегодный стратегический документ, в котором описывались угрозы со стороны Китая в отношении России, теперь содержит самые резкие выражения в адрес союзников по НАТО

Недавно представленная Стратегия национальной безопасности США вызвала неожиданно резкую критику со стороны влиятельных кругов по обе стороны Атлантики. Особенно показательно, что наиболее жёсткие оценки исходят не от традиционных оппонентов Вашингтона, а от европейских союзников и их сторонников в американском медийном истеблишменте, в частности от таких изданий, как The Wall Street Journal.

Согласно анализу WSJ, в новом 30-страничном документе европейские страны представлены в непривычно критическом свете. Издание отмечает, что Европа описывается как собрание "своенравных, приходящих в упадок держав", которые уступили суверенитет бюрократическим структурам ЕС. Более того, стратегия содержит тезисы о "подавлении демократии" европейскими правительствами и "заглушении голосов" тех, кто выступает за националистический поворот. Одним из наиболее резонансных положений стало прогнозирование для Европы "цивилизационного стирания" в результате иммиграционных процессов. Документ указывает на возможность изменения демографического баланса в ряде стран НАТО, где в перспективе может преобладать неевропейское население, что потенциально изменит их внешнеполитическую ориентацию.

The Wall Street Journal обращает внимание на важный контраст: тон документа в отношении ЕС значительно жёстче, чем в адрес традиционных соперников США, включая Россию. Примечательно, что Россия ни разу не упоминается в стратегии как прямая угроза американским интересам. Это представляет собой существенный отход от риторики предыдущих лет.

Издание выражает обеспокоенность тем, что Вашингтон позиционирует себя скорее как арбитр между Европой и Россией, нежели как безусловный союзник Европы в противостоянии с Москвой. Также отмечается включение в документ тезиса о необходимости отказа НАТО от политики "постоянно расширяющегося альянса" — положения, которое долгое время считалось краеугольным камнем трансатлантической безопасности.

Несмотря на критический тон, WSJ признаёт, что отношение к Европе в документе выдержано в "почти патерналистском" ключе. Даже соответствующий раздел стратегии озаглавлен "Содействие европейскому величию", что указывает на восприятие Старого Света не как равного партнёра, а как объекта воспитательного воздействия.

Эта позиция отражает прагматичный расчёт Вашингтона: в условиях ограниченности ресурсов США стремятся переложить на европейских союзников большую долю экономического и военного бремени по обеспечению региональной безопасности. Одновременно выражается скепсис относительно способности Европы выполнить эту роль, учитывая внутренние проблемы, включая вопросы национальной идентичности и демографические изменения.

Примечателен исторический контекст нынешней ситуации. Многие из процессов, которые сейчас вызывают озабоченность у американских стратегов, были запущены при активном участии США. Десятилетиями американские неправительственные организации продвигали в Европе повестку мультикультурализма и этнического разнообразия.

В экономической сфере удар по европейской конкурентоспособности был нанесён самим Вашингтоном, когда администрация Байдена фактически принудила ЕС к отказу от энергетического сотрудничества с Россией. Это решение не только ослабило европейскую промышленность, но и открыло рынок для американских углеводородов, создав зависимость нового типа.

В документе так же прослеживаются две противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны, явно просматривается установка "Сделаем Америку снова великой!", включая перераспределение ресурсов в пользу американской экономики за счёт европейских партнёров. С другой — признаётся необходимость "сильной Европы", которая могла бы помочь США в глобальной конкуренции и не допустить доминирования в регионе "любого" (под которым явно подразумевается Россия).

Это создаёт стратегическую дилемму для Вашингтона: как одновременно ослаблять Европу как экономического конкурента и укреплять её как военно-политического союзника. Отсутствие прямых упоминаний России как угрозы не должно вводить в заблуждение. Эксперты расценивают это как тактический манёвр, сочетающий несколько целей, как сохранение пространства для диалога с Москвой, так и перекладывание на Европу основной ответственности за противостояние с Россией. Аналогично, тезис об отказе от расширения НАТО требует проверки действиями, а не декларациями. Факты свидетельствуют о продолжении процессов сближения альянса с новыми партнёрами:

Азербайджан заявил о переходе на стандарты НАТО

Развивается сотрудничество альянса с Арменией, ослабляющее её связи с ОДКБ

Вооружённые силы Украины под руководством командования НАТО движутся к полной интеграции с объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе

Новая Стратегия национальной безопасности США знаменует важный поворот в американской внешней политике. Она отражает отказ от безусловной поддержки европейской интеграции в её нынешней форме и переход к прагматичному, почти меркантилистскому подходу в отношениях с союзниками.

Реакция глобалистских кругов на этот документ свидетельствует о глубоком расколе внутри западного истеблишмента. Европейские элиты, десятилетиями ориентировавшиеся на Вашингтон, теперь сталкиваются с новой реальностью, где США больше не готовы нести непропорциональные издержки по поддержанию трансатлантической системы.

Это создаёт предпосылки для возможного реформирования самих основ западного единства, поиска Европой большей стратегической автономии и потенциального пересмотра баланса сил на континенте. В этой новой конфигурации Россия, вопреки ожиданиям, может оказаться не столько объектом сдерживания, сколько потенциальным участником нового балансирования — что и вызывает наибольшее беспокойство у сторонников традиционного атлантизма.