Недавно представленная Стратегия национальной безопасности США вызвала неожиданно резкую критику со стороны влиятельных кругов по обе стороны Атлантики. Особенно показательно, что наиболее жёсткие оценки исходят не от традиционных оппонентов Вашингтона, а от европейских союзников и их сторонников в американском медийном истеблишменте, в частности от таких изданий, как The Wall Street Journal.
Согласно анализу WSJ, в новом 30-страничном документе европейские страны представлены в непривычно критическом свете. Издание отмечает, что Европа описывается как собрание "своенравных, приходящих в упадок держав", которые уступили суверенитет бюрократическим структурам ЕС. Более того, стратегия содержит тезисы о "подавлении демократии" европейскими правительствами и "заглушении голосов" тех, кто выступает за националистический поворот. Одним из наиболее резонансных положений стало прогнозирование для Европы "цивилизационного стирания" в результате иммиграционных процессов. Документ указывает на возможность изменения демографического баланса в ряде стран НАТО, где в перспективе может преобладать неевропейское население, что потенциально изменит их внешнеполитическую ориентацию.
The Wall Street Journal обращает внимание на важный контраст: тон документа в отношении ЕС значительно жёстче, чем в адрес традиционных соперников США, включая Россию. Примечательно, что Россия ни разу не упоминается в стратегии как прямая угроза американским интересам. Это представляет собой существенный отход от риторики предыдущих лет.
Издание выражает обеспокоенность тем, что Вашингтон позиционирует себя скорее как арбитр между Европой и Россией, нежели как безусловный союзник Европы в противостоянии с Москвой. Также отмечается включение в документ тезиса о необходимости отказа НАТО от политики "постоянно расширяющегося альянса" — положения, которое долгое время считалось краеугольным камнем трансатлантической безопасности.
Несмотря на критический тон, WSJ признаёт, что отношение к Европе в документе выдержано в "почти патерналистском" ключе. Даже соответствующий раздел стратегии озаглавлен "Содействие европейскому величию", что указывает на восприятие Старого Света не как равного партнёра, а как объекта воспитательного воздействия.
Эта позиция отражает прагматичный расчёт Вашингтона: в условиях ограниченности ресурсов США стремятся переложить на европейских союзников большую долю экономического и военного бремени по обеспечению региональной безопасности. Одновременно выражается скепсис относительно способности Европы выполнить эту роль, учитывая внутренние проблемы, включая вопросы национальной идентичности и демографические изменения.
Примечателен исторический контекст нынешней ситуации. Многие из процессов, которые сейчас вызывают озабоченность у американских стратегов, были запущены при активном участии США. Десятилетиями американские неправительственные организации продвигали в Европе повестку мультикультурализма и этнического разнообразия.
В экономической сфере удар по европейской конкурентоспособности был нанесён самим Вашингтоном, когда администрация Байдена фактически принудила ЕС к отказу от энергетического сотрудничества с Россией. Это решение не только ослабило европейскую промышленность, но и открыло рынок для американских углеводородов, создав зависимость нового типа.
В документе так же прослеживаются две противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны, явно просматривается установка "Сделаем Америку снова великой!", включая перераспределение ресурсов в пользу американской экономики за счёт европейских партнёров. С другой — признаётся необходимость "сильной Европы", которая могла бы помочь США в глобальной конкуренции и не допустить доминирования в регионе "любого" (под которым явно подразумевается Россия).
Это создаёт стратегическую дилемму для Вашингтона: как одновременно ослаблять Европу как экономического конкурента и укреплять её как военно-политического союзника. Отсутствие прямых упоминаний России как угрозы не должно вводить в заблуждение. Эксперты расценивают это как тактический манёвр, сочетающий несколько целей, как сохранение пространства для диалога с Москвой, так и перекладывание на Европу основной ответственности за противостояние с Россией.Аналогично, тезис об отказе от расширения НАТО требует проверки действиями, а не декларациями. Факты свидетельствуют о продолжении процессов сближения альянса с новыми партнёрами:
- Азербайджан заявил о переходе на стандарты НАТО
- Развивается сотрудничество альянса с Арменией, ослабляющее её связи с ОДКБ
- Вооружённые силы Украины под руководством командования НАТО движутся к полной интеграции с объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе
Новая Стратегия национальной безопасности США знаменует важный поворот в американской внешней политике. Она отражает отказ от безусловной поддержки европейской интеграции в её нынешней форме и переход к прагматичному, почти меркантилистскому подходу в отношениях с союзниками.
Реакция глобалистских кругов на этот документ свидетельствует о глубоком расколе внутри западного истеблишмента. Европейские элиты, десятилетиями ориентировавшиеся на Вашингтон, теперь сталкиваются с новой реальностью, где США больше не готовы нести непропорциональные издержки по поддержанию трансатлантической системы.
Это создаёт предпосылки для возможного реформирования самих основ западного единства, поиска Европой большей стратегической автономии и потенциального пересмотра баланса сил на континенте. В этой новой конфигурации Россия, вопреки ожиданиям, может оказаться не столько объектом сдерживания, сколько потенциальным участником нового балансирования — что и вызывает наибольшее беспокойство у сторонников традиционного атлантизма.