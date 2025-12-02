Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Российские учёные создали компактный плазменный двигатель для малых спутников
ТАСС: ученые Московского авиационного института (МАИ) создали импульсный плазменный двигатель для малых космических аппаратов формата CubeSat. Разработка обещает значительно расширить мощностные возможности этих недорогих спутников, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Учёные Московского авиационного института (МАИ) представили инновационную разработку в области космического двигателестроения — импульсный плазменный двигатель (ИПД), адаптированный специально для миниатюрных спутников формата CubeSat. Эта новинка не только обещает повысить манёвренность и продлить срок активной службы малых космических аппаратов, но и предлагает практическое решение одной из самых острых проблем современной космонавтики — утилизации отработавших спутников.

Двигатель работает по принципу импульсного плазменного ускорителя. Процесс можно сравнить с очень быстрым и мощным «выстрелом»: электрическая энергия накапливается в конденсаторе, далее передаётся в разрядный канал, где под её воздействием, твёрдое рабочее тело (фторопласт) мгновенно испаряется. Испарённое вещество превращается в заряженные частицы — плазму, которая затем разгоняется мощным электромагнитным полем. Короткий, но интенсивный выброс этой высокоскоростной плазмы создаёт реактивную тягу, позволяющую перемещать или корректировать положение спутника. Весь цикл занимает доли секунды и может повторяться с высокой частотой, обеспечивая необходимое суммарное воздействие на аппарат.По данным пресс-службы МАИ, двигатель обладает рядом значительных преимуществ, которые делают его уникальным решением для микро- и наноспутников. Ведь высокая скорость истечения плазмы напрямую увеличивает удельный импульс — ключевой показатель эффективности ракетного двигателя. Это означает большее изменение скорости аппарата при меньшем расходе рабочего тела.

Кроме того конструкция двигателя исключительно проста. В нём отсутствуют сложные системы подачи, насосы, клапаны или высокотемпературные камеры сгорания, характерные для химических или даже некоторых электроракетных двигателей. А использование недорогих материалов (таких как фторопласт) и отсутствие сложных в производстве компонентов значительно снижают себестоимость. И, что самое важное, двигатель идеально вписывается в строгие массо-габаритные ограничения формата CubeSat.

Разработка решает две фундаментальные задачи. Во-первых, продление и расширение миссий. Большинство CubeSat сегодня не имеют собственных двигательных установок. После вывода на орбиту они дрейфуют по инерции, не имея возможности маневрировать, корректировать орбиту или компенсировать атмосферное торможение. ИПД от МАИ даст малым спутникам эту возможность. Во-вторых, производить контролируемый сход с орбиты. Это позволяет выполнить рекомендации международных стандартов по снижению космического мусора (например, правило «25 лет»), что критически важно в условиях стремительного засорения околоземного пространства.

На сегодняшний день двигатель находится на этапе наземных испытаний, в ходе которых отрабатываются его характеристики, надёжность и ресурс. Команда разработчиков активно готовится к первым лётным тестам, которые станут ключевым доказательством работоспособности технологии в реальных космических условиях. В перспективе, как отмечают в МАИ, данная разработка ляжет в основу целой линейки маломощных электроракетных двигателей. Они смогут решать широкий спектр задач в околоземном пространстве: от тонкой коррекции орбиты и ориентации научных аппаратов до обслуживания орбитальных группировок связи и дистанционного зондирования Земли.

#космические технологии #космический мусор #космонавтика #ракетостроение #маи #cubesat #плазменный двигатель #наука в россии #лётные испытания #электроракетные двигатели
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
20
Ближневосточные эксперты сравнили российский Су-57, американский F-35 и китайский J-35
1
Леса Африки начали выделять больше CO2, чем поглощать
4
В Австралии обнаружены свидетельства существования гигантской акулы возрастом 115 миллионов лет
+
Первый в России междугородний беспилотный трамвай проходит испытания в Свердловской области
+
Intel может вернуться в устройства Mac и iPad к 2027 году
2
AMD случайно подтвердила выпуск нового игрового процессора Ryzen 7 9850X3D
+
С ключевого элемента ПРО США SBX-1 впервые сняли гигантский купол
1
В Госдуме заявили о завершающей стадии процесса импортозамещения WhatsApp
+
Новый деревянный мост за $2 млн в Конго рухнул во время торжественного открытия
1
Объединенные фестивали «ИгроМир» и Comic Con пройдут с 12 по 14 декабря
+
Археологи из Китая обнаружили 573 древних каменных крепости в горах
+
Defence Blog: Израиль поставил Грузии системы ПВО Spyder с помощью украинского самолёта Ан-124
2
Dell: Миллионы людей отказываются переходить на Windows 11 из-за высоких затрат на оборудование
+
ФБР сняло гриф секретности с досье снежного человека
3
Автолюбитель из Китая обнаружил под капотом своей машины почти 20 кг орехов
3
В Турции провели испытания БПЛА Kalkan для запуска FPV-дронов
+
Высокие цены на RAM тормозят продажи других комплектующих для ПК
3
Британский стоматолог нашел скрытый код в самом известном рисунке Леонардо да Винчи
+
Новый троян крадет данные банковских карт и криптокошельков в обход защиты Android
+

Популярные статьи

Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
6
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
29
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
14
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
6
Обзор геймпада 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox
+
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
5
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
1

Сейчас обсуждают

Сергей Колесников
09:40
ты тут 100% прав "Раньше создатели игр не боялись и шли на рискованные эксперименты." такого впредь не будет. Все стерильное без обидное. С элементами повестки ((( Лично когда проходил первый пробел, ...
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
DIP32
09:34
Ага...лоббирование для своих и никакой тебе коррупции.))) Что то совсем плохо стало у богоизбранных в Яблоке, что таким способом стали навязывать свои поделия
Jerusalem Post: Старшим офицерам армии Израиля запретят использовать телефоны на Android
AnLesha
09:27
Согласен. Сначала ожидал увидеть комменты в стиле "ну теперь на Оверах точно писали про всё". Но статья хорошая)
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
swr5
09:03
"но нацелившись на повышение стабильности и безопасности, а также улучшение удобства использования Windows 11". Что там можно стабилизировать и безопасить когда сам код ОС 25-ти летней давности давно ...
При разработке Windows 11 ветеран Microsoft предложил использовать стратегию времён Windows XP
swr5
08:52
Главное, не сколько прожить, а как прожить.
Российские ученые создают препарат для увеличения продолжительности жизни до 120 лет
iRusty
08:28
К слову, он был белоруским татарином. Эмигрантом был его отец по фамилии Бучинский. Еще один наш в Голливуде.
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
Дмитрий Патрушев
08:25
Вчера в Москве открыли огромнейший кластер для создания игр. Ни один бложикописатель не сообщил об этом...
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
NuclearMissionJam
08:23
>Ни в коем случае нельзя, найдя стрижа, предлагать ему взлететь с руки. Так его можно легко убить. Ты путаешь держание на руке и принудительный запуск(подбрасывание). По твоей логике, стрижи, что са...
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Кот Шрёдингера
08:22
Хоть и не по тематике сайта, но это самый приятный и милый обзор на сайте за всю его историю! Автору огромное спасибо не только за статью, но и за бережное отношение пернатым.
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Дмитрий Патрушев
08:18
Поживу с обычной, за белыми не гоняюсь
ASUS готовит белую версию материнской платы ROG STRIX B850-I Gaming WIFI формата Mini-ITX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter