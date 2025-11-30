Франко-германский истребитель будущего FCAS может быть отменен из-за технологического соперничества и геополитических разногласий

Самый масштабный и дорогостоящий оборонный проект Европы — программа Future Combat Air System (FCAS) по созданию истребителя шестого поколения — трещит по швам. По данным FT, Берлин и Париж всерьез рассматривают возможность отказа от проектирования самого самолета, чтобы сосредоточиться на создании общей цифровой инфраструктуры — так называемого «боевого облака» (combat cloud). Это решение стало бы признанием провала многолетних попыток объединить технологические амбиции двух ведущих держав ЕС и символом глубокого кризиса европейской оборонной интеграции.

Формально проект FCAS, к которому присоединилась Испания, должен был привести к созданию к 2040 году нового авиационного комплекса, включающего пилотируемый истребитель. Который заменил бы французские Rafale и немецкие Eurofighter. Неформально же это поле битвы двух аэрокосмических гигантов: французского Dassault Aviation и немецкого Airbus.

Конфликт интересов корпораций — лишь верхушка айсберга. Под ним скрываются фундаментальные геополитические разногласия. Как отмечают эксперты, Франция — единственная страна в ЕС, обладающая почти полным спектром передовых военных технологий и доктриной «стратегической автономии». Для Парижа FCAS — это стержень независимой европейской обороны, способность действовать без оглядки на Вашингтон.

Германия же, как указывал аналитик Аймерик Шопрад(Aymeric Chauprade), «глубоко привержена НАТО». Ее армия — часть трансатлантической структуры, и Берлин видит угрозу прежде всего на востоке, в лице России. Это несовместимость стратегий рождает недоверие: французы боятся, что их ноу-хау через немецких партнеров утечет к американцам.

В этом контексте нередко всплывает имя Оливье Дассо(Olivier Dassault), бывшего главы Dassault Aviation, который яростно сопротивлялся передаче технологий немцам. Его гибель в авиакатастрофе в 2021 году при странных обстоятельствах многие в Париже до сих пор считают подозрительной.

Пока Франция пытается сохранить контроль над своим авиационным суверенитетом, у Германии есть запасные варианты, которые активно обсуждаются в Берлине:

1. Присоединиться к британско-итальяно-японскому проекту GCAP. Это еще одна программа истребителя шестого поколения, где Германия могла бы занять свою нишу, но уже на чужих условиях.

2. Закупить больше американских F-35. Этот шаг полностью похоронил бы идею европейской стратегической автономии и поставил крест на собственных компетенциях Германии в боевой авиации.

3. Продолжить FCAS без Франции. Этот сценарий выглядит наименее реалистичным, так как именно французы обладают критически важными технологиями и компетенциями.

На фоне этих противоречий правительства Франции и Германии, по данным Reuters, оказывают давление на промышленников, установив им ультиматум: найти решение к середине декабря. Министр обороны Германии Борис Писториус(Boris Pistorius) уже не исключил закрытия проекта, если компромисс не будет найден.