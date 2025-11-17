Сайт Конференция
gotreksson
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
Китайская Jiangnan Shipbuilding разрабатывает крупнейший в мире контейнеровоз на ториевом реакторе — 14 000 TEU, с реактором мощностью ~200 МВт и генератором на сверхкритическом CO2 (КПД 45–50%), дающим ~50 МВт электричества.

Мировой судоходный сектор, являющийся кровеносной системой глобальной экономики, стоит на пороге революции. Китайская компания Jiangnan Shipbuilding Group, одна из ведущих судостроительных верфей страны, ведет разработку крупнейшего в мире грузового судна с атомной силовой установкой. Этот амбициозный проект обещает изменить правила игры в логистике.

Ключевым элементом нового судна-контейнеровоза, рассчитанного на перевозку 14 000 стандартных двадцатифутовых контейнеров (TEU), станет инновационная силовая установка. Вместо традиционного тяжелого топлива судно будет приводиться в движение компактным, но невероятно мощным ториевым реактором.Как пояснил старший инженер проекта Ху Кейи, по своей мощности силовой агрегат в 200 МВт можно сравнить с реакторами S6W, которые используются на атомных подводных лодках класса Seawolf, ВМС США. Одной из самых инновационных особенностей проекта является способ преобразования тепловой энергии реактора в электричество. Вместо устаревших и менее эффективных паровых турбин инженеры планируют использовать генератор на сверхкритическом диоксиде углерода (sCO2).

Эта технология позволяет достичь КПД на уровне 45–50%, что заметно превышает показатели традиционных паровых систем. Генератор sCO2 не только эффективнее, но и гораздо компактнее, что является критически важным преимуществом при проектировании судовых силовых установок. Он будет вырабатывать 50 МВт электроэнергии для питания двигателей и всех систем судна.

Основным преимуществом проекта разработчики называют его внутреннюю безопасность, достигнутую благодаря использованию тория. Торий является более распространенным в земной коре элементом, чем уран, и не требует сложного процесса обогащения. Самое важное — ториевые реакторы не нуждаются в постоянном водяном охлаждении под высоким давлением для предотвращения расплавления, что сводит на нет риск аварий, подобных Фукусиме. И благодаря отказу от массивных систем водяного охлаждения, реактор получается компактным, тихим и чрезвычайно надежным. Для отвода остаточного тепла предусмотрены пассивные системы, работающие по законам физики без необходимости вмешательства оператора или подачи энергии. 

Сам реактор выполнен в виде модуля, рассчитанного на 10 лет непрерывной эксплуатации. По истечении этого срока весь модуль будет заменяться на новый, что минимизирует манипуляции с ядерным топливом на борту и снижает риск утечек радиации. Успешные испытания прототипа ториевого реактора, уже проведенные Китаем в пустыне Гоби, подтвердили жизнеспособность технологии. Китай открыто заявляет о своих амбициях в области развития ядерного гражданского флота. В планах — создание не только гигантских контейнеровозов, но и танкеров, где в качестве теплоносителя будет использоваться еще более эффективная свинцово-висмутовая расплавленная соль.

#новости #китай #логистика #судостроение #контейнеровоз #14000teu #jiangnan shipbuilding #sco2
