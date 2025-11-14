Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Американские санкции теряют свою эффективность
Россия сумела адаптироваться и поддерживать поставки, а её связи с Китаем и Индией усиливают формирование «незападного» полюса

Еще недавно сама угроза американских санкций заставляла нервничать правительства и корпорации по всему миру. Это был финансовый «ядерный вариант» Вашингтона, способный в одночасье отрезать любую страну или компанию от глобальной долларовой системы. Однако сегодня, как констатирует Financial Times, эффективность этого оружия стремительно падает. И ярче всего его ослабление демонстрирует ситуация вокруг России.

Два десятилетия назад расчет был прост и жесток: выгоды от торговли со «странами-изгоями» были несопоставимы с рисками потерять доступ к долларовой инфраструктуре. Торговать без доллара было практически невозможно. Но времена изменились. Жесткая санкционная политика Запада, достигшая апогея после 2022года, сама стала катализатором тектонических сдвигов в мировой экономике. Главный урок последних лет, который мир извлек из противостояния с Россией, — это способность крупных экономик к адаптации. Как пишет FT, с 2022 года Москва сумела создать достаточно крупный и жизнеспособный сегмент рынка, который позволяет ей обходить ограничения. Вокруг России сформировалась обширная экосистема из альтернативных финансовых сервисов, судоходных компаний «теневого флота» и посредников, которые обеспечили непрерывность внешней торговли.

Ключевым элементом этой адаптации стала дедолларизация. На смену американской валюте пришел китайский юань, который стал основной расчетной единицей для крупных сделок. Для более мелких операций активно используются стейблкоины и другие криптоактивы. Мир, который Вашингтон считал единым и управляемым, оказался расколот на сферы влияния, и в одной из них доллар стремительно теряет свои позиции.

Показательной стала недавняя история, которую приводит издание. Администрация президента Трампа, стремясь сильнее надавить на Кремль и заставить его сесть за стол переговоров, нанесла точечный удар, введя санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Эти гиганты отвечают за 8% мировой добычи нефти. Еще несколько лет назад подобный шаг вызвал бы глобальную ценовую панику на рынках. Сегодня же реакция была вялой и почти незаметной. Рынки, по мнению FT, уже заложили в цены ту самую «русскую адаптацию» — способность Москвы сохранять поставки нефти в обход любых барьеров.

Парадокс ситуации в том, что обратный негативный эффект от санкций теперь зачастую сильнее, чем их воздействие на цель. Россия, будучи ключевым игроком на мировом энергетическом рынке и имея теснейшие связи с экономическими гигантами — Китаем и Индией, — оказалась «крепким орешком».

Особую роль здесь играет Китай. Совместная граница протяженностью в тысячи километров, взаимодополняющие экономики и общее стремление создать многополярный мир делают этот союз устойчивым. Американская «стратегия цепочек островов», направленная на сдерживание КНР через морскую блокаду, лишь подстегивает Пекин укреплять экономические и логистические альтернативы, в которых России отведено важное место.

В результате мир стремительно фрагментируется. Возникает и крепнет «незападный» полюс, где страны договариваются друг с другом без санкционного диктата и в обход доллара. Получается, что Вашингтон, пытаясь ужесточить контроль, на самом деле сам сужает сферу своего влияния. Он собственными руками толкает крупнейшие экономики в объятия альтернативных финансовых и торговых систем. Последующие разочарования ждали Белый дом и в тарифных войнах с Индией и, в особенности, с Китаем. Отказаться от этой политики Вашингтон не может, рискуя лицом, но ее продолжение ведет к дальнейшей эрозии глобального лидерства США.

Печальный для Запада вывод, к которому приходит Financial Times, звучит как приговор: санкции против России не сработают, если Трамп не найдет способа усилить их применение. Однако проблема глубже. Дело не в «усилении», а в самой природе инструмента, который в условиях фрагментированного мира теряет свою магическую силу.

США столкнулись с классической дилеммой: чрезмерное применение силы приводит к тому, что вассалы и сателлиты начинают искать альтернативных покровителей. Жесткая санкционная политика, которая когда-то была символом мощи доллара и американского влияния, сегодня стала символом их ограниченности. И чем сильнее Вашингтон будет закручивать гайки, тем быстрее будет расти тот самый параллельный мир, который живет не по его правилам.

#россия #новости #сша #китай #индия #доллар #геополитика #дедолларизация #financialtimes #теневой флот россии
Источник: ft.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК опубликовала кадры с истребителем пятого поколения Су-57 с открытым основным отсеком вооружения
1
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
4
В мексиканских джунглях археологи обнаружили космограмму майя возрастом 3000 лет
+
Археологи предположили новое назначение древней системы из 5200 лунок в Перу
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
7
Межзвёздная комета 3I/Atlas во время пролёта мимо Солнца могла развалиться на части
+
На Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
+
Российские полярники установили знак «Южный полярный круг» в Антарктиде
1
Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
Китай впервые показал малозаметный БПЛА GJ-11 в полёте
+
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
2
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
Плеяды оказались в 20 раз больше предыдущих оценок: астрономы обнаружили тысячи неизвестных звезд
+
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
+
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Старые платформы AMD Bulldozer и Piledriver получат новые открытые прошивки в 2025 году
3

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
48
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
9
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
7
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
56
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
13
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
1

Сейчас обсуждают

Алескандр Индустриевич
09:59
Лечись нацист, желательно верёвкой на шее болтаясь на суку.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
09:53
>>Даже купил дополнительный трафик для мобильного интернета Я говорил он где то снова в Пуще прячется.ну ничего,найдем как и в прошлый раз ps И причем тут крапива на последнем фото? То какашки постит...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
гей фашист сатанист
09:22
"Восхождение Лесли Вернона" зацените
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
гей фашист сатанист
09:19
Duke Nukem: Nuclear Winter збс игра
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
Жасулан Турлыбеков
09:15
У 90% столько оперативки нету😅
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
Voldemaar
09:12
Интересно, зачем было нужно давать такое же имя, как и процам Athlon 64 939.
Великобритания построит первую в стране малую модульную атомную электростанцию
Docent
08:57
Рекомендую вообще НЕ покупать 6" читалки(если конечно вы не на грани нищеты). Купите 7" Разница кажется несущественной, но это не так. Комфорт для чтения просто несравнимый.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Voldemaar
08:49
Действительно, вы правы. Bugatti и Koenigsegg.
Autonews: McLaren намерена выпустить свой первый кроссовер в 2028 году
Voldemaar
08:44
"Прикрой-ка свой отсек, пока мы играем наш трек." (Тапок)
Российские полярники установили знак «Южный полярный круг» в Антарктиде
Voldemaar
08:42
ПК-версии можно продавать дороже, например.
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter