Россия сумела адаптироваться и поддерживать поставки, а её связи с Китаем и Индией усиливают формирование «незападного» полюса

Еще недавно сама угроза американских санкций заставляла нервничать правительства и корпорации по всему миру. Это был финансовый «ядерный вариант» Вашингтона, способный в одночасье отрезать любую страну или компанию от глобальной долларовой системы. Однако сегодня, как констатирует Financial Times, эффективность этого оружия стремительно падает. И ярче всего его ослабление демонстрирует ситуация вокруг России.

Два десятилетия назад расчет был прост и жесток: выгоды от торговли со «странами-изгоями» были несопоставимы с рисками потерять доступ к долларовой инфраструктуре. Торговать без доллара было практически невозможно. Но времена изменились. Жесткая санкционная политика Запада, достигшая апогея после 2022года, сама стала катализатором тектонических сдвигов в мировой экономике. Главный урок последних лет, который мир извлек из противостояния с Россией, — это способность крупных экономик к адаптации. Как пишет FT, с 2022 года Москва сумела создать достаточно крупный и жизнеспособный сегмент рынка, который позволяет ей обходить ограничения. Вокруг России сформировалась обширная экосистема из альтернативных финансовых сервисов, судоходных компаний «теневого флота» и посредников, которые обеспечили непрерывность внешней торговли.

Ключевым элементом этой адаптации стала дедолларизация. На смену американской валюте пришел китайский юань, который стал основной расчетной единицей для крупных сделок. Для более мелких операций активно используются стейблкоины и другие криптоактивы. Мир, который Вашингтон считал единым и управляемым, оказался расколот на сферы влияния, и в одной из них доллар стремительно теряет свои позиции.

Показательной стала недавняя история, которую приводит издание. Администрация президента Трампа, стремясь сильнее надавить на Кремль и заставить его сесть за стол переговоров, нанесла точечный удар, введя санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Эти гиганты отвечают за 8% мировой добычи нефти. Еще несколько лет назад подобный шаг вызвал бы глобальную ценовую панику на рынках. Сегодня же реакция была вялой и почти незаметной. Рынки, по мнению FT, уже заложили в цены ту самую «русскую адаптацию» — способность Москвы сохранять поставки нефти в обход любых барьеров.

Парадокс ситуации в том, что обратный негативный эффект от санкций теперь зачастую сильнее, чем их воздействие на цель. Россия, будучи ключевым игроком на мировом энергетическом рынке и имея теснейшие связи с экономическими гигантами — Китаем и Индией, — оказалась «крепким орешком».

Особую роль здесь играет Китай. Совместная граница протяженностью в тысячи километров, взаимодополняющие экономики и общее стремление создать многополярный мир делают этот союз устойчивым. Американская «стратегия цепочек островов», направленная на сдерживание КНР через морскую блокаду, лишь подстегивает Пекин укреплять экономические и логистические альтернативы, в которых России отведено важное место.

В результате мир стремительно фрагментируется. Возникает и крепнет «незападный» полюс, где страны договариваются друг с другом без санкционного диктата и в обход доллара. Получается, что Вашингтон, пытаясь ужесточить контроль, на самом деле сам сужает сферу своего влияния. Он собственными руками толкает крупнейшие экономики в объятия альтернативных финансовых и торговых систем. Последующие разочарования ждали Белый дом и в тарифных войнах с Индией и, в особенности, с Китаем. Отказаться от этой политики Вашингтон не может, рискуя лицом, но ее продолжение ведет к дальнейшей эрозии глобального лидерства США.

Печальный для Запада вывод, к которому приходит Financial Times, звучит как приговор: санкции против России не сработают, если Трамп не найдет способа усилить их применение. Однако проблема глубже. Дело не в «усилении», а в самой природе инструмента, который в условиях фрагментированного мира теряет свою магическую силу.

США столкнулись с классической дилеммой: чрезмерное применение силы приводит к тому, что вассалы и сателлиты начинают искать альтернативных покровителей. Жесткая санкционная политика, которая когда-то была символом мощи доллара и американского влияния, сегодня стала символом их ограниченности. И чем сильнее Вашингтон будет закручивать гайки, тем быстрее будет расти тот самый параллельный мир, который живет не по его правилам.