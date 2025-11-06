Российский стартап Flymar разрабатывает инновационный беспилотный катер на подводных крыльях FLYMAR F9

Российская компания Flymar, представила концепт беспилотного электрического катера на подводных крыльях FLYMAR F9. Работы стартовали в 2025 году, но уже в 2026 году команда планирует перейти от чертежей и симуляций к строительству первого образца. Главная техническая особенность FLYMAR F9 — подводное Т‑образное крыло. Отказ от классической V‑формы в пользу полного погружения и поперечной планки, коренным образом меняет поведение судна. Преимущества таких крыльев очевидны: они дают больше подъёмной силы при меньшем сопротивлении воды, что снижает энергопотребление и увеличивает дальность хода. Кроме того, Т‑образная схема повышает курсовую стабильность: судно меньше кренится и плавнее держит курс.

FLYMAR F9 способен швартоваться к необорудованному берегу — песчаному или травянистому — что расширяет варианты использования в курортных зонах, на природных маршрутах и в удалённой логистике. Вторая важнейшая составляющая проекта — высокий уровень автоматизации. Катер создаётся как беспилотная платформа с комплексом сенсоров и интеллектуальным ПО.

Аппаратная основа включает камеры, радары, гидролокатор и инерциальные блоки — набор обеспечивает обзор в любых условиях и точную оценку положения и глубины. Программная часть анализирует данные в реальном времени: обнаруживает движущиеся объекты и препятствия, выбирает оптимальные маршруты с учётом погоды и энергопотребления, а также активно компенсирует влияние волн и ветра для плавного и безопасного хода. При успешной реализации FLYMAR F9 может пересмотреть подход к городской и пригородной логистике, открыть новые туристические тропы и задать ориентиры для судостроения.