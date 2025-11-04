Сайт Конференция
gotreksson
В Китае спуcтили на воду самый большой в мире кабелеукладчик
В китайской верфи CMHI Haimen состоялось знаковое событие для мировой морской энергетики: на воду был спущен кабелеукладчик Fleeming Jenkin — головное судно в серии из двух единиц для люксембургской судокомпании Jan de Nul. Этот колосс с момента своей запланированной сдачи во второй половине 2026 года станет крупнейшим кабелеукладчиком в мире, задавая новые стандарты мощности, вместимости в отрасли.

Размеры и возможности нового судна впечатляют. При длине в 215 метров его ключевой характеристикой является суммарная вместимость кабельных трюмов, достигающая 28 000 тонн. Эта цифра выводит Fleeming Jenkin на первое место в мировом рейтинге кабелеукладчиков. Такая огромная емкость позволяет судну выполнять масштабные проекты без частых возвратов в порт для пополнения запасов кабеля, что значительно повышает эффективность операций. Однако главной особенностью судна-гиганта стала его гибридная силовая установка, ориентированная на снижение углеродного следа. Установка спроектирована для работы на экологически чистом биотопливе и «зеленом метаноле». Энергетическое сердце судна состоит из четырех главных двигателей мощностью по 7200 кВт и одного вспомогательного мощностью 1800 кВт, поставленных компанией ABC Engines и соответствующих строгим нормам стандарта Euro6. Это делает Fleeming Jenkin не только мощным, но и одним из самых чистых судов в своем классе.

Сроки сдачи судна — вторая половина 2026 года — выбраны не случайно. Они идеально совпадают с прогнозируемым пиком инвестиций в мировую морскую энергетику. Согласно оценкам Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E), только Европа планирует вложить около € 400 млрд. в инфраструктуру морской передачи электроэнергии к 2050 году. Эти инвестиции направлены на соединение офшорных ветряных электростанций с материковой сетью и создание межстрановых энергомостов.

Практически сразу после ввода в эксплуатацию, корабль будет задействован в одной из таких амбициозных программ — программе TenneT 2GW. Голландско-немецкий оператор сетей TenneT реализует масштабный план по стандартизации подключения офшорных ветропарков в Северном море с мощностью каждого по 2 ГВт.

Как заявила пресс-служба Jan de Nul, в рамках этой программы новому судну предстоит грандиозная задача: уложить более 2800 километров кабеля на расстоянии примерно 700 километров от берега. Эта работа станет фундаментом для передачи чистой энергии миллионов домохозяйств.

Технологии, отточенные опытом

Fleeming Jenkin — это продукт многолетнего опыта и собственных разработок Jan de Nul. Как отметил Ваутер Вермеерш (Wouter Vermeersch), гендиректор подразделения подводных кабелей компании: «Fleeming Jenkin сочетает в себе весь наш опыт в прокладке кабелей, накопленный за последние 15 лет. Проект судна, как и все технологии на борту, были разработаны нашими специалистами».

Такой подход позволил создать максимально эффективную и специализированную платформу. Результатом, по словам Вермеерша, стало судно, которое «работает очень эффективно, снижая как себестоимость, так и воздействие на окружающую среду наших проектов».

#кораблестроение #северное море #jan de nul #спуск на воду #abc engines #cmhi haimen #fleeming jenkin #tennet #tennet 2gw
