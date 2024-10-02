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gotreksson
Россия потратит более 1 трлн на обслуживание госдолга
Министерство финансов России решило увеличить объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) до 2,4 триллиона рублей в IV квартале 2023 года. Это вызывает опасения относительно роста государственной задолженности, так как обслуживание долга с высокой доходностью (16-19%) может негативно сказаться на долгосрочной бюджетной стабильности.

Министерство финансов России пересмотрело свои планы на IV квартал и увеличило объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) до 2,4 триллиона рублей. 

Увеличение государственной задолженности при нынешних рыночных процентных ставках — это рискованный шаг, который может ударить по бюджетной стабильности в долгосрочной перспективе, превращая его в бомбу замедленного действия. Обеспечивать выплаты по ОФЗ с доходностью 16-16,5% на протяжении 10–15 лет — это чрезмерная нагрузка. Важнее соотношение затрат на обслуживание государственного долга и общих расходов бюджета, чем уровень госдолга относительно ВВП, особенно в экономической ситуации, в которой мы находимся. Существует два метода финансирования бюджетного дефицита:

1. Можно обязать государственные банки покупать ОФЗ по ставкам, значительно ниже рыночных, ведь именно они государственные.

   2. Другой вариант — размещение ОФЗ непосредственно в пользу Фонда национального благосостояния (ФНБ) с любой предложенной доходностью. Это будет фактически перевод денег из одного государственного кармана в другой.

В первом полугодии бюджетные расходы на обслуживание государственного долга превысили 1 триллион рублей, составив 6% от общих бюджетных расходов. Во втором полугодии эта цифра, несомненно, вырастет, поскольку значительная часть ОФЗ размещена под плавающую ставку. Если в первом полугодии ключевая ставка составляла 16%, то в июле она увеличилась до 18%, а в сентябре и вовсе до 19%.

Минфин намерен разместить ОФЗ на сумму 2,4 триллиона рублей в IV квартале. Такие действия недопустимы при любом раскладе. При таких ставках новые заимствования должны осуществляться исключительно для погашения уже выпущенных облигаций, а не для увеличения общего объема долга.

То же касается и бюджетного дефицита. Управляемый дефицит на уровне до 2% от ВВП это нормально, если экономика растёт быстрее этих показателей. Для правительства наличие бюджетного профицита кажется неестественным, поскольку оно не частная компания и не имеет цели извлечения прибыли, когда доходы превышают расходы. Если в казне образуются "лишние" средства, это скорее свидетельствует о неэффективности работы правительства, которое не знает, как использовать эти деньги.

Однако с 2020 года, когда пост премьер-министра занял Михаил Мишустин, было принято решение об отказе от практики избыточного получения бюджетного профицита. Это позволило ускорить финансирование экономического развития. Тем не менее, в условиях неадекватных процентных ставок целесообразнее стремиться к нулевому балансу. Дефицит можно закрыть двумя способами: либо за счёт ФНБ, либо через размещение ОФЗ. Вложение средств ФНБ в крупные экономические проекты делает опустошение фонда нецелесообразным. Опять же, наращивание госдолга только увеличит бюджетные расходы на его обслуживание, что станет бременем в долгосрочной перспективе на 10-15 лет.

В данный момент расходы по этой статье составляют 6% и имеют тенденцию к росту, предельный уровень — 10%. Если политика Минфина в отношении госдолга не изменится, то к 2026 году мы можем добиться отметки в 10% — это произойдёт очень скоро. Поэтому необходимо срочно пересмотреть подход.

С положительной стороны стоит отметить, что на 2025 год запланирован дефицит бюджета всего лишь на уровне 0,5% от ВВП. Это не много. Кроме того, в конечном итоге дефицита не будет, так как прогноз по доходам в 40,3 триллиона рублей кажется слишком осторожным.

#экономика #инвестиции #бюджет #госдолг #мишустин #фнб #офз #министерство финансов россии #офз2025
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