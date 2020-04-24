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Больше не нужны платные и бесплатные советы экспертов, мы приступаем к созданию идеального Конфигуратора ПК. Выбирайте, какой ПК вам нужен и сколько у вас денег – и наш конфигуратор покажет вам что покупать!

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Перед вами прототип универсального конфигуратора ПК. Он основан на индивидуальном ценовом соотношении компонентов сборки для различных типовых среднестатистических направлений – игровой компьютер, компьютер для работы и, так называемый, сбалансированный. С его помощью можно определить бюджет, а следовательно, и узкую товарную выборку как при сборке с нуля, так и при частичном апгрейде.

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Пару слов об отличии трех типов сборки.

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– это система, предназначенная исключительно для игр без ограничения в плане системных требований. Разумеется, найдутся новые игры, которые потребуют чего-то большего, которые потребуют выйти за рамки привычных конфигураций. Для них кто-нибудь, когда-нибудь создаст свой отдельный конфигуратор. Может быть. Берем просто ААА-мейнстрим, сборка «Gaming Only». Не будем обращать внимание также и на такие экзотические категории, как «процессоро-зависимые» игры и игры, требующие многопоточности. Причина в том, что на данный момент их количество меньше, чем пальцев на руке у фрезеровщика. Также, нет смысла соизмерять нашу сырую, в общем-то, пока, систему со сборками, ориентированными на какую-то одну конкретную игру. Мы стремимся к тотальной унификации. Поэтому, всё подчинено единому принципу – играбельность здесь-и-сейчас. Отсюда и вытекают максимальные расходы на видеокарту, монитор и контроллеры.

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. Все всё понимают, что работа может быть очень разной, от рендеринга до биржевого графикостроительства и так далее. Однако, нельзя отрицать важнейшую роль процессора в целом, и многопоточности, в частности, в этом направлении. Также, подобная сборка с высокой вероятностью, требует увеличенных по объему накопителей. А по охлаждению, напротив, острота требований немного снижается. Стоимость мониторов мы также немного снизили (в процентном соотношении), однако, в некоторых случаях, касающихся профессиональной работы с графикой, это правило работать не будет. Повторяю, мы лишь стремимся к максимальной унификации.

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- это что такое? Некое безжизненное усреднение? Отнюдь нет! Это конфигурация, которую выбирают очень многие покупатели, если даже не абсолютное большинство. Например – это работа в нескольких браузерах одновременно, запуск нескольких разноплановых задач, а при этом возможность поиграть тоже никто не отменял. Разница в том, что в данном конфиге игры будут не такие ресурсоёмкие, как в конфиге «Ultimate Gaming», например - WoT, FIFA, стратегии, олд-скульные игры. Это конфиг для людей 25+, которым не интересны бесконечные современные клоны Quake и Skyrim под разными названиями, но которым необходимо еще и работать и жить с помощью компьютера. Вот вам и «баланс». Теперь, надеюсь, понятен смысл относительного баланса процессора и видеокарты в данной конфигурации, а также повышенных требований к оперативной памяти? А еще, именно в таком конфиге приобретает важность уровень качества корпуса, да и вообще уровень качества изготовления и дизайна.

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Эталонные процентные соотношения представлены в виде трех таблиц для каждого из видов сборки, рассматриваются сборки в ценовом диапазоне от 50.000 до 200.000 рублей:

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Предлагаемый вашему вниманию «идеальный конфигуратор» - это только первый шаг. Он непременно имеет недостатки, это его неотъемлемое свойство, так как он является прототипом. Предлагайте ответные прототипы, пусть в итоге синтеза родится один, уникальный и оптимальный.

Не тратьте деньги на ненужное железо, покупайте актуальное!

Всем Фен-Шуя, господа!