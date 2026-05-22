Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
LIAN LI представила СЖО HydroShift II OLED Curved 360 с изогнутым моторизированным дисплеем
Предусмотрены варианты комплектации с разными вентиляторами и без вентиляторов.
реклама

Компания LIAN LI представила жидкостную систему охлаждения HydroShift II OLED Curved 360 с изогнутым моторизированным 6,67-дюймовым 2K-дисплеем на охлаждающем блоке, сообщает TechPowerUp. Положение дисплейного блока может регулироваться по двум осям, при необходимости его можно снять благодаря магнитному креплению. Дисплей поддерживает различные режимы отображения, включая возможность разделения экрана на три части, многослойные настраиваемые темы и трёхмерные темы.

Источник изображения: LIAN LI (и далее)

Конструкция максимально скрывает трубки системы охлаждения, которые подключаются к радиатору сбоку, на правой стороне, противоположной левой боковой панели корпуса. Используется радиатор типоразмера 360 мм с толщиной 24 мм. Представлено три варианта комплектации: с вентиляторами UNI FAN TL FLEX, UNI FAN P28 V2 или без вентиляторов.

реклама

Вентиляторы UNI FAN TL FLEX развивают воздушный поток до 90,1 кубических футов в минуту, а давление — до 3,97 мм вод. ст. Максимальный уровень шума 33 дБА. Этот вариант производитель называет оптимальным по шуму и производительности. Для максимальной производительности предлагаются вентиляторы UNI FAN P28 V2 с расходом воздуха до 110,5 CFM и статическим давлением до 7,78 мм вод. ст. Одной из особенностей этих вентиляторов является наличие физического переключателя кривой скорости вращения для постоянного снижения производительности и шума.

Скорость насоса регулируется в диапазоне от 1600 до 2800 оборотов в минуту, максимальная скорость доступна в режиме «турбо». Расцветок две: чёрная и белая.

Цены начинаются от 279,99 $ за версии без вентиляторов. Комплектация с вентиляторами UNI FAN P28 V2 оценивается в 299,99 $. Цена комплекта с вентиляторами UNI FAN TL FLEX начинается от 339,99 $.

реклама
#системы охлаждения #lian li #жидкостное охлаждение
Источник: techpowerup.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Следующая презентация Sony State of Play пройдёт 3 июня
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter