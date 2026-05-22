Предусмотрены варианты комплектации с разными вентиляторами и без вентиляторов.

Компания LIAN LI представила жидкостную систему охлаждения HydroShift II OLED Curved 360 с изогнутым моторизированным 6,67-дюймовым 2K-дисплеем на охлаждающем блоке, сообщает TechPowerUp. Положение дисплейного блока может регулироваться по двум осям, при необходимости его можно снять благодаря магнитному креплению. Дисплей поддерживает различные режимы отображения, включая возможность разделения экрана на три части, многослойные настраиваемые темы и трёхмерные темы.

Источник изображения: LIAN LI (и далее)

Конструкция максимально скрывает трубки системы охлаждения, которые подключаются к радиатору сбоку, на правой стороне, противоположной левой боковой панели корпуса. Используется радиатор типоразмера 360 мм с толщиной 24 мм. Представлено три варианта комплектации: с вентиляторами UNI FAN TL FLEX, UNI FAN P28 V2 или без вентиляторов.

Вентиляторы UNI FAN TL FLEX развивают воздушный поток до 90,1 кубических футов в минуту, а давление — до 3,97 мм вод. ст. Максимальный уровень шума 33 дБА. Этот вариант производитель называет оптимальным по шуму и производительности. Для максимальной производительности предлагаются вентиляторы UNI FAN P28 V2 с расходом воздуха до 110,5 CFM и статическим давлением до 7,78 мм вод. ст. Одной из особенностей этих вентиляторов является наличие физического переключателя кривой скорости вращения для постоянного снижения производительности и шума.

Скорость насоса регулируется в диапазоне от 1600 до 2800 оборотов в минуту, максимальная скорость доступна в режиме «турбо». Расцветок две: чёрная и белая.

Цены начинаются от 279,99 $ за версии без вентиляторов. Комплектация с вентиляторами UNI FAN P28 V2 оценивается в 299,99 $. Цена комплекта с вентиляторами UNI FAN TL FLEX начинается от 339,99 $.