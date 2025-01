Ожидается, что газы, заключенные в керне, позволят получить точное представление об истории климата Земли.

В суровых условиях антарктического климата, неподалеку от исследовательской станции "Конкордия", европейские ученые, невзирая на экстремально низкие температуры, более 200 дней вели буровые работы. Их настойчивость была вознаграждена: пронзив ледяной панцирь на глубину 2,7 километра, они извлекли из глубин антарктического ледника уникальный ледяной керн, возраст которого оценивается в 1,2 миллиона лет. Уникальность находки заключается в законсервированных внутри образца газовых включениях, которые, как ожидается, раскроют беспрецедентно детализированную картину климатической истории нашей планеты.

Работа над проектом Beyond EPICA ведется уже несколько лет. Команда, в которую входят 16 специалистов из 10 европейских стран, поставила перед собой амбициозную задачу – получить максимально подробную информацию о климатических изменениях, происходивших на нашей планете в далеком прошлом. Ключом к решению этой задачи является изучение состава древнего льда. Дело в том, что по мере формирования ледяных слоев в них оказываются заключенными микроскопические пузырьки воздуха, состав которых точно отражает состояние атмосферы в момент их "запечатывания". Таким образом, длинный ледяной "цилиндр", извлеченный из глубин, представляет собой своего рода "капсулу времени". Анализируя состав этих газовых "свидетельств" в лабораторных условиях, ученые получают возможность с высокой точностью восстановить динамику климатических изменений на протяжении сотен тысяч лет.

На протяжении четырех антарктических летних сезонов участники проекта Beyond EPICA непрерывно вели бурение на участке Little Dome C, расположенном на Антарктическом плато, известном своими экстремально низкими температурами. В минувший четверг было объявлено об успешном извлечении керна с глубины 2800 метров, содержащего "непрерывную запись истории нашего климата, охватывающую период как минимум в 1,2 миллиона лет, а возможно, и более длительный".

Часть одного из ледяных кернов Beyond EPICA.

Наиболее ценная часть керна, хранящая информацию о периоде 800 тысяч – 1,2 миллиона лет назад, была пробурена в интервале глубин от 2426 до 2490 метров, что позволило команде Beyond EPICA побить собственный рекорд 20-летней давности. (Предыдущее достижение проекта заключалось в получении керна, содержащего данные о климате за последние 800 тысяч лет, как сообщало Associated Press). Исследователи отмечают, что нижние 210 метров извлеченного образца представляют собой сильно деформированный лед, вероятно, подвергавшийся процессам таяния и повторного замерзания, что обусловило его необычную структуру. После транспортировки керна Beyond EPICA в Европу начнется кропотливый анализ его состава, который, как надеются ученые, прольет свет на важнейшие, до сих пор не разгаданные тайны климата Земли. Более того, изучение образцов горных пород, залегающих непосредственно под ледяным керном, потенциально позволит установить, когда Антарктическое плато в последний раз было свободно ото льда.

По словам Карло Барбанте, координатора проекта Beyond EPICA и ведущего научного сотрудника Института полярных наук Национального исследовательского совета Италии, полученный керн является "самой продолжительной непрерывной записью нашего прошлого климата, полученной из ледяного покрова, и способен раскрыть взаимосвязь между углеродным циклом и температурой нашей планеты". Он подчеркнул, что это событие является "историческим моментом для климатической и экологической науки".