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Global_Chronicles
GoPro на грани банкротства из-за падения продаж и роста цен на чипы
Аудитор GoPro выразил серьезные сомнения в способности компании продолжать работу. Продажи у компании падают, цены на микросхемы памяти растут из-за спроса со стороны центров обработки данных для ИИ.
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Компания GoPro когда-то стоила $11 миллиардов, а её акции торговались по $93,85. Сейчас цена одной акции — $1,14. Производитель камер, на которые снимали большинство динамичных видеороликов с автогонок, может не пережить этот год. 

Изображение: Сarscoops 

Основанная в 2002 году GoPro специализируется на экшн-камерах. Устройства славились прочностью, качеством съемки и хорошей стабилизацией. Но преимущества первопроходца ослабли. Камеры в смартфонах стали лучше. Конкуренты вроде DJI выпустили собственные экшн-модели.

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Финансовые проблемы у компании не впервые. В 2014 году после выхода на биржу ее капитализация достигла $11 миллиардов. Позже GoPro выпустила дрон Karma для конкуренции с DJI. Дрон провалился, и компания вернулась к основному бизнесу.

Выручка GoPro падает: с более чем миллиарда долларов США в 2023 году до $801,5 миллиона в 2024-м и $651,5 миллиона в 2025-м. Убытки за прошлый год составили $93,5 миллиона. Наличных средств на декабрь — всего $49,7 миллиона.

На этой неделе аудитор PricewaterhouseCoopers заявил в отчете 8-K, что сомневается в способности GoPro продолжать деятельность. Если компания не привлечет новое финансирование, ей придется сокращаться, реструктурироваться или подать заявление о банкротстве.

Продажи падают, а цены на комплектующие растут. Центры обработки данных для искусственного интеллекта создали глобальный дефицит микросхем памяти. По данным GoPro, только за последнюю неделю марта поставщики подняли цены на 80–115% из-за сокращения производства.

#ии #чипы памяти #банкротство #gopro #pricewaterhousecoopers #экшн-камеры
Источник: carscoops.com
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