Global_Chronicles
Nvidia хочет «заново изобрести самый важный инструмент человечества» с помощью RTX Spark
Глава Nvidia заявил, что компания хочет заново изобрести персональный компьютер с помощью платформы RTX Spark. По его словам, новый чип поддержали буквально все производители компьютеров в мире.
На выставке Computex 2026 Nvidia подробно рассказала о своей новой платформе RTX Spark для персональных компьютеров. Компания делает упор на поддержку разработчиков и производителей оборудования для ИИ-ориентированных ПК. 

Источник изображения: Future

Дженсен Хуанг объяснил, что RTX Spark позволяет ПК работать с агентами и моделями искусственного интеллекта, которые могут запускать приложения и выполнять задачи самостоятельно. По его словам, эта платформа станет основой для новых возможностей взаимодействия с компьютером, включая управление задачами через привычные интерфейсы. В будущем, по задумке Хуанга, пользователь будет переписываться с агентами на своём ПК через WhatsApp. Они станут выполнять поручения и докладывать о результатах.

Генеральный директор подчеркнул, что решение о разработке RTX Spark не связано с прямой коммерческой выгодой. Цель Nvidia — создать платформу, которая изменит подход к использованию ПК с Windows. При этом компания не стремится конкурировать с Apple и ее чипами серии M, отмечая различия в подходах и экосистемах.

RTX Spark использует высокоинтегрированные процессор и графический процессор, а также унифицированную архитектуру памяти. Хуанг утверждает, что программный стек платформы обеспечивает оптимальный пользовательский опыт и продолжит поддерживаться длительное время, аналогично другим продуктам Nvidia, включая Shield TV.

На презентации были показаны ноутбуки от Asus, Lenovo, Dell, MSI, Microsoft и HP. Хуанг отметил, что участие всех крупных производителей говорит о доверии к будущему RTX Spark. Кроме того, компания планирует развивать линейку чипов Spark, включая модели RTX Superchip (N1X) и будущие N2 и N3.

#nvidia #microsoft #asus #msi #lenovo #ии #hp #dell #пк #дженсен хуанг #rtx spark
Источник: tomshardware.com
