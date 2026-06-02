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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ОАК начала строить опытный образец истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate
Процесс потихоньку движется.
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Реализация проекта перспективного одномоторного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate ощутимо забуксовала на фоне известных событий, но потихоньку процесс движется в правильном направлении. Так, сегодня генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью агентству ТАСС сообщил, что началось строительство опытного образца данного боевого самолёта.

Источник изображения: РИА Новости.

По словам Бадеха, для российской оборонной промышленности проект Су-75 чрезвычайно важен, ведь за последние десятилетия Россия практически выпала с рынка однодвигательных истребителей, предпочитая вместо этого более живучие в условиях воздушного боя двухдвигательные самолёты.

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Впервые Су-75 был представлен в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2021 году. Самолёт позиционируется как истребитель для завоевания превосходства в воздухе и нанесения огневого поражения наземным целям. Первоначально предполагалось, что Су-75 будет преимущественно экспортным самолётом. Изменились ли эти планы, пока неизвестно.

#россия #экономика #авиация #промышленность #истребители #боевая авиация #су-75 #су-75 checkmate
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