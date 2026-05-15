Сегодня Nintendo Switch 2 запускает топовые игры современности на допотопном железе. Издатели создают свои новые проекты и умудряются втиснуть их в ограничения примитивного устройства. Интересное течение в разработке, что будет прогрессировать ближайшие 5-7 лет. Если новое устройство Nintendo повторит успех младшей сестры, то все больше крупных создателей контента начнут ориентироваться на огромную аудиторию и спасут индустрию от погони за технологиями ради технологий.

Источник: Скриншот игры Pragmata (издатель Capcom)

Предисловие

реклама





Пару недель назад на небольшом портативном устройстве вышли несколько современных игровых проектов за много денег. Среди них были Resident Evil Requiem, Pragmata, Indiana Jones and the Great Circle. В ближайшее время ожидаются Final Fantasy VII Rebirth, 007 First Light и другие. Сами игры не особо впечатляют, интересны характеристики устройства, которое вытягивает блокбастеры 2026 года с приемлемой картинкой и производительностью.

События последних дней интересны в разрезе оптимизации игр и упора в железо. Маркетинг жестко прокачивает «тейки», что вам жизненно необходимо железо последнего поколения и только с ним за много денег вы сможете познать настоящий дзен. За долгие годы использования компьютерного оборудования столкнулся с проблемой: «Я устал гнаться за технологиями». Меня больше не впечатляют графические возможности актуального железа, но денег за него просят в неимоверных количествах.

Анонс DLSS 4.5 в 2026 году

Для наглядности приведу скриншот с презентации нового апскейлера от ведущей корпорации мира. Они прямым текстом говорят нам, что в новой ревизии смогли побороть гостинг в некоторых моментах.

реклама





Источник: Сравнение работы DLSS 4.5 в Oblivion Remastered от TechPowerUp

Многие даже не поняли, насколько абсурдно данное заявление. То есть люди восемь лет использовали функцию и считали подобные артефакты приемлемыми. Вместо снижения настроек на один-два пункта, которое мало кто заметит, они наслаждались артефактами. Главное, что счетчик красиво показывает приемлемую частоту кадров.

Возникает вопрос: если Nvidia восемь лет исправляет свои недостатки, то когда начнется действительный прогресс и развитие?

Анонс FSR 4.1 для видеокарт RDNA 2

Еще одна свежая новость. Полгода назад геймеры актуальных видеокарт получили новые улучшения в технологии обработки изображения. И снова тот же невидимый улучшайзер картинки. Изображение снова совершило гигантский скачок. Теперь оно идентично натуральному.

реклама





Источник: Сравнение работы AMD FSR 3.1 и FSR 4 от Digital Foundry

Снова семь лет развития, и мы получаем что-то, отдаленно напоминающее правильную картинку. Артефактов стало еще меньше. Стоит ли мне напоминать, что на релизе FSR 3.0 были аналогичные сравнения с предыдущей итерацией, где тоже все исправили и сделали качественный рывок?

Источник: Пресс-материалы презентации AMD FSR 2.0

Эта эпопея уже длится восемь лет, и ей не видно ни конца ни края. Только системные требования и потребляемые мощности улетают в космос. Гонка ради гонки.

Я вижу артефакты изображения, и это не страшно

реклама





Прямо сейчас прохожу игру Biomutant на PlayStation 4. Уникальность проекта – много пушистых зверей на экране при запуске на морально устаревшем устройстве. Артефакты картинки прямо глаза режут. Но буквально через пару часов на подобные нюансы уже не обращаешь внимания и полностью погружаешься в игру. Если игра отличная, то недостатки графики никак не влияют на получение эндорфинов.

Источник: Кадр из трейлера игры Biomutant (издатель THQ Nordic)

Подобное относится к широкому спектру игр. Регулярно публикую свои мысли про консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Ситуация аналогичная – если игра хорошая, то картинка уходит на третий план.

Бесконечная гонка за технологиями

Существует «принцип Парето», согласно которому для получения 80% результата нужно приложить только 20% усилий. На оставшиеся 20% результата придется потратить уже 80% усилий. Есть все основания полагать, что мы перешли ту самую границу, и теперь для получения едва уловимых изменений нужно платить заметно большие суммы. Абсолютно весь прогресс строится на рисовании картинок со сравнением изображения под увеличительным стеклом. Геймер уже не способен «на вскидку» определить истинную мощь современного прогресса.

Пару недель назад соскочил с 32-дюймового монитора 1440p на 32-дюймовый телевизор в 1080p, и с расстояния 120 см от экрана я не вижу явной разницы в картинке. А вот прибавка в частоте кадров ощущается существенно. В выборе между 1440p + DLSS 4.5 за много денег и 1080p в нативном разрешении за пару пачек чипсов предпочту второй вариант.

Системные требования в современных играх

В 2024 году вышла игра Dragon’s Dogma 2 с определенной особенностью работы на консолях PlayStation 5 – устройство Sony не тянуло игру в стабильные 60 кадров и имело явные просадки ниже целевой планки. В нижнем интернете малообразованные блогеры начали разгонять волну, что процессор игровой станции слишком слабый и пора создавать что-то помощнее.

Источник: Игровой кадр Assassin's Creed Unity / Ubisoft

Это очень интересное замечание про «слабость», если вспомнить GTA V или Assassin’s Creed Unity на Xbox 360 и PS3. Пятнадцать лет назад издатели могли оптимизировать свои проекты с огромными пространствами и продвинутой физикой, а сегодня нет. Сегодня индустрия регулярно компенсирует плохую оптимизацию апскейлерами и запасом мощности.

Пошел странный резонанс. С появлением трассировки лучей испарилась стабильность. Теперь главным мерилом игр стали отражения и сглаживание при шестидесяти кадрах. Вечная нехватка железной производительности.

Оптимизация игр под Nintendo Switch 2

То самое устройство, что может получить в обозримом будущем огромную популярность и потребует выпуска большой библиотеки разных проектов. Портативное устройство морально устарело за пять лет до своего релиза и сегодня находится ниже «ватерлинии» базовой производительности. Более того, у гаджета есть портативный режим, где быстродействие скатывается еще ниже.

Источник: Графическое сравнение Pragmata на PS5 и Switch 2

Но создателям контента хочется всех денег мира. Оптимизация своих тайтлов под данное устройство, а точнее разработка новых проектов с учетом Nintendo, может избавить мир от гонки за непонятной картинкой. У портативки есть все основные базовые технологии, достаточный объем памяти и зачатки популярных решений. Нет только ИИ-блоков для умной обработки изображения.

Послесловие

Возможно, это моя детская мечта, но хочется, чтобы Nintendo Switch 2 заставила крупные корпорации заняться оптимизацией игр под слабое железо и перестать перекладывать свои ошибки на кошелек потребителя.