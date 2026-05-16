«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» представил погружной аккумуляторный блок для обитаемых подводных аппаратов, выполненный в герметичном титановом корпусе.

Российские компании продолжают переносить ключевые технологии для сложной техники на собственную базу. Теперь речь идет о силовом питании подводных аппаратов, которые работают на большой глубине и зависят от надежности аккумуляторных систем.

Изображение - ChatGPT

В «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» разработали и запатентовали конструкцию погружного аккумулятора для подводных обитаемых аппаратов. В основе решения — литий‑ионные батареи, собранные в модули и размещенные в герметичных корпусах из титанового сплава.

Разработчики объясняют, что титан обеспечивает стойкость к коррозии в морской воде и выдерживает внешнее давление на глубине. Конструкция позволяет набирать нужные параметры по напряжению и емкости за счет комбинации последовательно и параллельно соединенных ячеек.

На корпусе предусмотрели силовые и информационные герморазъемы для подключения к системам подводного аппарата и передачи данных. Встроенная система управления следит за состоянием модулей, собирает телеметрию и дает экипажу информацию о параметрах работы батареи.

В компании отмечают, что такой аккумулятор ориентирован на использование в условиях, где обычные решения быстро теряют ресурс из‑за давления и агрессивной среды. Новая разработка должна обеспечить подводной технике более устойчивое и предсказуемое энергоснабжение.