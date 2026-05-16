Razg0n_blog
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Прототип не вышедшего Core Ultra 9 290K Plus показал почти тот же FPS и Core Ultra 9 270K Plus

Хотя флагманский Core Ultra 9 290K Plus так и не появился в продаже, один китайский магазин сумел заполучить доступ к двум предварительным образцам процессора, о чем написал ресурс Bilibili. Загрузка в BIOS показала, что прототипы определяются как "290K Plus", а прогон в Intel BOT (Binary Optimization Tool) дополнительно подтвердил подлинность, поскольку программа работает исключительно с CPU не старше поколения Arrow Lake Refresh (Core 200S Plus).

Далее ЦП протестировали в популярных бенчмарках и играх. В процессе выяснилось, что Core Ultra 9 290K Plus обладает заметно более высокими тактовыми частотами в сравнении с Core Ultra 7 270K Plus. В многопоточной нагрузке максимальный буст на все P-ядра составил 5,5 ГГц, а на E-ядра — 4,8 ГГц (против 5,2 и 4,6 ГГц у предфлагмана).

В приложениях Core Ultra 9 290K Plus был на 2-3% быстрее Core Ultra 7 270K Plus и в среднем примерно равен Ryzen 9 9950X3D2. В одних последний оказывался медленнее, а в других — быстрее. Наиболее заметный прирост над AMD, равный 4%, отмечен в рендеринге, что опять же нельзя назвать огромным отрывом от конкурента.

В играх разница между двумя моделями от Intel также была невысокой. Core Ultra 9 290K Plus ушел вперед от Core Ultra 7 270K Plus максимум на 8%, а в целом прибавка по FPS составила 2-3%. Вместе с тем Ryzen 9 9950X3D2 значительно превзошел Core Ultra 9 290K Plus как в разрешении 1080p, так и в 1440p.

В итоге был сделан вывод, что Intel не стала выпускать Core Ultra 9 290K Plus из-за малого прироста производительности относительно Core Ultra 7 270K Plus. По словам автора тестирования, при небольшом разгоне Core Ultra 7 270K Plus может сравняться и даже превзойти Core Ultra 9 290K Plus.

На данный момент рекомендованная розничная цена Core Ultra 7 270K Plus равна $299, а Core Ultra 9 290K Plus продавался бы за $399-499. И так как зачастую именно скорость в играх определяет коммерческий успех CPU, флагманский Arrow Lake Refresh мог бы постигнуть полный провал. Ибо если не видно разницы, то зачем платить больше.

#core ultra #270k plus #290k plus
Источник: wccftech.com
