Океанографический институт Вудс-Хоул разработал автономного подводного робота CUREE, который использует гидрофоны и камеры для поиска точек биоразнообразия. Аппарат на слух находит потрескивание креветок и может самостоятельно преследовать барракуду на дистанции до 300 метров.

Океанографический институт Вудс-Хоул (WHOI) представил автономного подводного робота CUREE (Curious Underwater Robot for Ecosystem Exploration), предназначенного для изучения коралловых рифов. Аппарат сочетает пассивные акустические датчики (гидрофоны), камеры высокого разрешения и бортовой компьютер, чтобы самостоятельно находить скопления морской жизни и составлять детальные карты экосистем. Это решает проблему нехватки времени у аквалангистов: человек может провести под водой ограниченное время, тогда как робот работает без ограничений.

Фото: www.popsci.com

Ключевая особенность CUREE — комбинирование разных сенсоров. Гидрофоны улавливают звуки на расстоянии до 25 метров, включая едва слышные щелчки креветок или «голоса» рыб. Бортовой компьютер анализирует сигналы в реальном времени, определяет направление и движется к источнику звука. На месте камеры дают точную информацию о видах и их поведении. По словам робототехника Сета МакКаммона, акустика обеспечивает широкий обзор среды, а зрение — детализацию, и эти методы идеально дополняют друг друга.

Испытания прошли у побережья острова Сент-Джон (Виргинские острова США) в районе рифа Joel's Shoal. В одном тесте CUREE точно подсчитал количество рыб в зоне с расстояния 25 метров. Однако самым впечатляющим стало преследование барракуды. Робот следовал за хищником 9 минут и 55 секунд, из которых 8 минут 59 секунд — полностью автономно, пройдя дистанцию более 300 метров. На видео видно, как барракуда перемещается между горячими точками, где ранее спугнула крупного окуня. Хотя для начальной фиксации цели потребовалось вмешательство человека, всё остальное робод делал сам.

CUREE не первый подводный робот, но его мультисенсорная система делает его «мастером на все руки». Исследователи могут опустить аппарат в широкую акваторию и позволить ему самостоятельно проводить съемку, что особенно важно на фоне угроз рифам из-за браконьерства, человеческого развития и потепления воды. Работа опубликована в журнале Science Robotics.