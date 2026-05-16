Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
Океанографический институт Вудс-Хоул разработал автономного подводного робота CUREE, который использует гидрофоны и камеры для поиска точек биоразнообразия. Аппарат на слух находит потрескивание креветок и может самостоятельно преследовать барракуду на дистанции до 300 метров.

Океанографический институт Вудс-Хоул (WHOI) представил автономного подводного робота CUREE (Curious Underwater Robot for Ecosystem Exploration), предназначенного для изучения коралловых рифов. Аппарат сочетает пассивные акустические датчики (гидрофоны), камеры высокого разрешения и бортовой компьютер, чтобы самостоятельно находить скопления морской жизни и составлять детальные карты экосистем. Это решает проблему нехватки времени у аквалангистов: человек может провести под водой ограниченное время, тогда как робот работает без ограничений.

Фото: www.popsci.com

Ключевая особенность CUREE — комбинирование разных сенсоров. Гидрофоны улавливают звуки на расстоянии до 25 метров, включая едва слышные щелчки креветок или «голоса» рыб. Бортовой компьютер анализирует сигналы в реальном времени, определяет направление и движется к источнику звука. На месте камеры дают точную информацию о видах и их поведении. По словам робототехника Сета МакКаммона, акустика обеспечивает широкий обзор среды, а зрение — детализацию, и эти методы идеально дополняют друг друга.

Фото: www.popsci.com

Испытания прошли у побережья острова Сент-Джон (Виргинские острова США) в районе рифа Joel's Shoal. В одном тесте CUREE точно подсчитал количество рыб в зоне с расстояния 25 метров. Однако самым впечатляющим стало преследование барракуды. Робот следовал за хищником 9 минут и 55 секунд, из которых 8 минут 59 секунд — полностью автономно, пройдя дистанцию более 300 метров. На видео видно, как барракуда перемещается между горячими точками, где ранее спугнула крупного окуня. Хотя для начальной фиксации цели потребовалось вмешательство человека, всё остальное робод делал сам.

CUREE не первый подводный робот, но его мультисенсорная система делает его «мастером на все руки». Исследователи могут опустить аппарат в широкую акваторию и позволить ему самостоятельно проводить съемку, что особенно важно на фоне угроз рифам из-за браконьерства, человеческого развития и потепления воды. Работа опубликована в журнале Science Robotics.

#сша #дрон #робот #разработка #подводный беспилотник #океанография #океанографический институт вудс-хоула #curee
Источник: popsci.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два космических аппарата впервые одновременно сняли обе стороны межзвездной кометы 3I/ATLAS
КАМАЗ на KazanForum‑2026 показал новую технику на платформе К5 и подписал новые контракты
Проходка "зелёной ветки" метро завершается в Петербурге
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
ASUS представила юбилейную материнскую плату ROG Crosshair 2006
Владелец биткоин-кошелька восстановил утраченный пароль при помощи Claude и 3,5 трлн комбинаций
В Сети появились фотографии седана Volga C50 на улицах Нижнего Новгорода
Тимур Кристоф из Valve реализовал в Linux поддержку DRM-модификаторов для старых видеокарт AMD
Xiaomi представит 28 мая смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro с камерами Leica и батареей 7000 мАч
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Subnautica 2 протестирована на ПК с Core i7-14700F и RTX 5070 в трёх разрешениях
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию
Ученые нашли новые признаки древнего океана на Марсе
ASUS представила комплект оперативной памяти DDR5-6000 CL26 под брендом ROG
Игроки Diablo 4 нашли способ стать практически неуязвимыми после обновления
Куба на грани энергетического коллапса: топливо закончилось – власти готовы принять помощь США
В России испытывают аналог Starlink на железной дороге
С цены $1,48 млн начнут торги за новый Aston Martin Valhalla в меняющей оттенок на солнце окраске

Популярные статьи

Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter