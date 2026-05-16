Неблагоприятная ситуация на компьютерном рынке всё чаще заставляет геймеров смотреть в сторону сборок прошлых поколений, одну из которых совместно с современной видеокартой протестировал эксперт YouTube-канала Iceberg Tech.
Для тестов он собрал ПК с процессором AMD Ryzen 5 3600, видеокартой GeForce RTX 5090 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 CL14, который продемонстрировал следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Crimson Desert (1440p, пресет Cinematic, DLSS Performance, RT вкл.) – 76 fps/49 fps
- Crimson Desert (1440p, пресет Cinematic, DLSS Performance, RT выкл.) – 82 fps/54 fps
- Resident Evil Requiem (1440p, максимальные настройки, DLSS Performance, PT вкл.) – 73 fps/53 fps
- Resident Evil Requiem (1440p, максимальные настройки, DLSS Performance, PT выкл.) – 108 fps/73 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (1440p, максимальные настройки, DLSS Performance, RT вкл.) – 84 fps/71 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (1440p, максимальные настройки, DLSS Performance, RT выкл.) – 92 fps/76 fps
- Doom: The Dark Ages (1440p, пресет Ultra Nightmare, DLSS Performance) – 102 fps/85 fps
- Doom: The Dark Ages (1440p, пресет Ultra Nightmare, DLSS Performance, PT вкл.) – 98 fps/83 fps
- The Last of Us Part II (1440p, максимальные настройки, DLSS Performance) – 92 fps/68 fps
- Baldur's Gate 3 (1440p, пресет Ultra, DLSS Performance) – 72 fps/49 fps
- Cyberpunk 2077 (1440p, RT Overdrive, высокая плотность толпы, DLSS Performance) – 52 fps/36 fps
- Cyberpunk 2077 (1440p, RT Overdrive, низкая плотность толпы, DLSS Performance) – 67 fps/46 fps
- Cyberpunk 2077 (1440p, пресет Ultra, высокая плотность толпы, DLSS Performance) – 60 fps/41 fps
- Cyberpunk 2077 (1440p, пресет Ultra, низкая плотность толпы, DLSS Performance) – 86 fps/55 fps
- Hitman World of Assassination (1440p, максимальная настройки, симуляция в режиме best, DLSS Performance) – 69 fps/40 fps
- Hitman World of Assassination (1440p, максимальная настройки, симуляция в режиме base, DLSS Performance) – 113 fps/52 fps
- Battlefield 6 (1440p, пресет Overkill, DLSS Performance) – 110 fps/75 fps
- ARC Raiders (1440p, пресет Epic, RTXGI Dynamic Epic, DLSS Performance) – 95 fps/64 fps
- ARC Raiders (1440p, пресет Epic, RTXGI Static, DLSS Performance) – 100 fps/63 fps
В целом, сборка на Ryzen 5 3600 c RTX 5090 обеспечила высокие показатели частоты кадров во всех представленных играх даже при максимальных настройках с трассировкой лучей (RT)/пути (PT) в разрешении 1440p.