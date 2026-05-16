Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать производительность видеокарт в Linux-дистрибутиве CachyOS и Windows 11 — в свежем видеоролике он протестировал Radeon RX 580 8 ГБ в недавно вышедшей игре Forza Horizon 6.
Тестовая сборка, снабжённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3866 CL16, в разрешении 1080p добилась следующих показателей средней частоты кадров/1% low:
- настройки Ultra: Windows 11 – 28 fps/24 fps, CachyOS – 33 fps/29 fps
- высокие настройки: Windows 11 – 38 fps/33 fps, CachyOS – 46 fps/41 fps
- средние настройки: Windows 11 – 44 fps/38 fps, CachyOS – 51 fps/45 fps
- низкие настройки: Windows 11 – 57 fps/49 fps, CachyOS – 66 fps/58 fps
Результаты тестов демонстрируют, что в Linux видеокарта Radeon RX 580 8 ГБ обеспечивает более высокий fps по сравнению с Windows 11 — до 21 % при высоких настройках. Ранее Radeon RX 6500 XT 4 ГБ в Linux продемонстрировала ещё более заметное увеличение частоты кадров в Forza Horizon 6 на фоне Windows 11.