RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Разница в частоте кадров достигала 21%.

Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать производительность видеокарт в Linux-дистрибутиве CachyOS и Windows 11 — в свежем видеоролике он протестировал Radeon RX 580 8 ГБ в недавно вышедшей игре Forza Horizon 6.

Источник фото: Polygon/Playground Games/Xbox Game Studios

Тестовая сборка, снабжённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3866 CL16, в разрешении 1080p добилась следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

  • настройки Ultra: Windows 11 – 28 fps/24 fps, CachyOS – 33 fps/29 fps
  • высокие настройки: Windows 11 – 38 fps/33 fps, CachyOS – 46 fps/41 fps
  • средние настройки: Windows 11 – 44 fps/38 fps, CachyOS – 51 fps/45 fps
  • низкие настройки: Windows 11 – 57 fps/49 fps, CachyOS – 66 fps/58 fps

Результаты тестов демонстрируют, что в Linux видеокарта Radeon RX 580 8 ГБ обеспечивает более высокий fps по сравнению с Windows 11 — до 21 % при высоких настройках. Ранее Radeon RX 6500 XT 4 ГБ в Linux продемонстрировала ещё более заметное увеличение частоты кадров в Forza Horizon 6 на фоне Windows 11.

Источник: youtube.com
