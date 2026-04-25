Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия

Цифровые покупки создают иллюзию собственности. Пока серверы работают – всё ваше, но стоит им исчезнуть, и права растворяются вместе с доступом.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В Европарламенте прошли слушания по инициативе Stop Killing Games с участием Скотта Росса. Основной целью и идеей выступления было изменение законодательства и стандартизация игровой индустрии. В отличие от остального мира, у игрового продукта нет нескольких атрибутов, присущих товарам и услугам. Из-за подобной оплошности игры находятся в серой зоне и не подчиняются законам о праве защиты потребителя. Издатели крутят хвостом и мошенничают в отношении покупателей, нарушая их права.

Предисловие

реклама



Во всём мире при покупке товара вы получаете чек и гарантийный талон. Законодательство многих стран не просто регулирует гарантийные обязательства, но и устанавливает обязательные сроки обслуживания. Например, на сложную электронику – 2 года. В течение указанного срока товар будет отвечать заявленным качествам, и его заменят за свой счёт в случае поломки. Если магазин в чеке указывает только один год, то через суд вы легко можете получить обслуживание на два, но сама компания дополнительно может получить штраф за введение покупателя в заблуждение. То есть чётко прописано, кто за что отвечает.

С играми нет никаких сроков. Вам дали продукт, и вы пользуетесь им, пока издатель не изменит своё решение. Нет ни сроков, ни обязательств. Во времена высокой травы и чистого неба вопрос не стоял, так как ваши игры не были привязаны к серверам корпораций. Есть диск – вы им пользуетесь.

Корпоративная этика и жадность корпораций

Пару лет назад знакомая принесла телефон Samsung. У ребёнка устройство тормозило, и он решил сделать Hard Reset по инструкции из интернета. Естественно, логин и пароль от своего аккаунта он не помнил. В игру вступила функция Factory Reset Protection – защита от кражи устройства. Вы не сможете использовать гаджет без знания учётных данных. Очень удобная функция, превращающая устройство в кирпич. Нюанс с ней состоит в том, что в странах, где её разработали, околонулевая преступность. Вероятность встретиться со злоумышленником в сотни раз ниже, чем случайно сбросить устройство и забыть пароль. Забавность ситуации в том, что злоумышленник имеет специальное оборудование для обхода блокировок, а обычный пользователь – нет.

реклама



Функция Factory Reset Protection встречается не только в телефонах, но и в ноутбуках, планшетах, мини-ПК. У пользователей нет возможности её отключить и не использовать вовсе. Корпорации заявляют – либо соглашаешься с нашими условиями, либо не используешь гаджет.

Товар или услуга

Корпорации всё чаще продают вам не товар, а услугу. Наиболее ярко в этом вопросе проявляет себя Apple. Вы получаете устройство, но это бесполезный кусок пластика без подключения к серверам корпорации. Если вас отключили от регистрации – коробочку можно выкидывать.

Другой пример – игровые консоли с баном по железу. Без активации устройства вы не сможете устанавливать игры и использовать большинство функций. Там, наверху, блокировками не злоупотребляют, но сам факт пугает – по нажатию кнопки дорогое устройство превращается в кирпич.

Тенденция с привязкой к удалённым серверам и сроком службы за рамками ваших желаний набирает обороты и пугает. В любой момент вы можете остаться у разбитого корыта.

Вы покупаете лицензию на использование ПО

реклама



В 2024 году Steam официально изменил лицензионное соглашение и теперь чётко указывает, что вы покупаете право на использование продукта, а не сам продукт. За последние 10 лет было несколько изменений, ниже – самый последний и актуальный. Это не договор купли-продажи. Это даже не договор аренды или лицензирования. Это соглашение подписчика – самый жёсткий вариант лишения прав покупателя. Вы платите деньги, а площадка вам ничего не должна.

Он держится исключительно на доверии между дядюшкой Габеном и платёжеспособным населением. Но есть нюанс – экстраординарные ситуации, выходящие за рамки адекватности. Наиболее наглядными стали проекты от Ubisoft.

Закрытие серверов Might & Magic X: Legacy

Эта тема коснулась меня лично. Купил полное издание игры со всеми дополнениями в полном комплекте. В проект захожу периодически, так как у него мало конкурентов и хочется поностальгировать. В 2021 году французы закрыли серверы старых игр, и я получил лицензионную игру, где остался только «демо-режим». На торрентах лежала полная версия, а мне был доступен только первый акт. Через несколько дней вышел патч, позволявший зайти немного дальше, но дополнительный контент из делюкс-издания остался недоступен. Через некоторое время, под давлением общественности, Ubisoft расширила исправление и позволила играть полностью офлайн со всеми дополнениями, бонусными предметами и прочим.

реклама



Между релизом и финализацией проекта прошло 5 лет. Это 100% одиночная игра без взаимодействия с окружающим миром.

Закрытие серверов The Crew

Снова французы попали под каток народного гнева. Снова в игре была одиночная кампания, но теперь с отключением серверов проект полностью оказался неработоспособным. И это переполнило чашу народного гнева. Примеров с исчезновением крупных проектов очень много, но тут нашла «коса на камень».

Вопрос стоял не в том, что игра никому не нужна, а в самом факте порочной практики. Сегодня многие геймеры берут цифровые товары «про запас» на распродажах, но де-факто воспользоваться ими не могут. И ситуация развивается с пугающей скоростью.

Оказание услуг сторонними компаниями

Мы оказались в очень странной ситуации. Платформодержатель заключает с нами «бессрочный договор на оказание услуг». Представьте, что вы подписываете договор на ремонт квартиры, а в нём нет условий исполнения обязательств и не проставлены сроки. Исполнитель получил деньги, но с выполнением своих обязательств не торопится. Вы не можете от него что-либо требовать, так как он вам не продаёт «товар», и дата окончания договора не оговорена.

Бессрочный договор означает, что одна из сторон в одностороннем порядке может закрыть его и не понесёт никаких последствий.

Изменение лицензионного соглашения Sony

Первая реакция на новые тенденции в мире. Сразу после слушаний в Европарламенте Sony изменила своё официальное пользовательское соглашение. 20–25 апреля в обязательном порядке все пользователи PS5 получили новое обновление.

Закон штата Калифорния AB 2426

Маленькая местная инициатива с далеко идущими последствиями. Посыл очень простой – вы не можете размещать кнопку «Покупка» на операциях, связанных с «арендой». Покупка подразумевает переход права собственности, и размещение подобной кнопки означает введение пользователя в заблуждение.

Обыватель часто не замечает тонкости формулировок, но с юридической точки зрения у них глобальные последствия.

Выступление Скотта Росса в Европарламенте

Это знаковое событие, но многие интерпретируют его неправильно. Пользователи сети считают, что он выступает за сохранение игр и спасение старых проектов, но это не так. Ни один закон не может повлиять на интеллектуальную собственность корпораций. На уровне законодательства невозможно заставить кого-то делиться правом собственности. Выступление направлено на механизмы осведомлённости граждан, за что они отдают свои деньги. И в этом заключается главная соль всего происходящего. Если из договора убрать вопрос «неопределённости», то все остальные нюансы исчезнут сами собой. Как только в «оферте» будет указано, что условная «The Crew» проработает 3 года – пользователь самостоятельно примет решение, брать игру или не стоит. А если срок будет нарушен, то появится легальная возможность потребовать возврат средств за неисполнение обязательств.

С корпорациями нельзя вести «юридические баталии» – у них слишком дорогие юристы. С корпорациями можно вести диалог на уровне денег – нарушил закон – плати. Например, если у той же Concorde указан срок поддержки 5 лет, а серверы закрыли через 3 недели, то можно требовать возврат средств. Или прошло 4 года, и до конца поддержки осталось совсем немного – геймеры десять раз подумают о целесообразности покупки.

Это фундаментальные изменения, когда разработчики игр будут сами заинтересованы в указании максимальных сроков, и жизнь проектов будет стремиться к бесконечности. Корпорации сами будут заинтересованы в максимально долгом сохранении своих творений. Не будет необходимости в инициативе «Stop Killing Games». В самом пессимистичном случае, разработчики позаботятся о сохранении части функционала без их участия.

Добавить в закладки

Теги

васютин stop killing games
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter