В Европарламенте прошли слушания по инициативе Stop Killing Games с участием Скотта Росса. Основной целью и идеей выступления было изменение законодательства и стандартизация игровой индустрии. В отличие от остального мира, у игрового продукта нет нескольких атрибутов, присущих товарам и услугам. Из-за подобной оплошности игры находятся в серой зоне и не подчиняются законам о праве защиты потребителя. Издатели крутят хвостом и мошенничают в отношении покупателей, нарушая их права.

Предисловие

Во всём мире при покупке товара вы получаете чек и гарантийный талон. Законодательство многих стран не просто регулирует гарантийные обязательства, но и устанавливает обязательные сроки обслуживания. Например, на сложную электронику – 2 года. В течение указанного срока товар будет отвечать заявленным качествам, и его заменят за свой счёт в случае поломки. Если магазин в чеке указывает только один год, то через суд вы легко можете получить обслуживание на два, но сама компания дополнительно может получить штраф за введение покупателя в заблуждение. То есть чётко прописано, кто за что отвечает.

С играми нет никаких сроков. Вам дали продукт, и вы пользуетесь им, пока издатель не изменит своё решение. Нет ни сроков, ни обязательств. Во времена высокой травы и чистого неба вопрос не стоял, так как ваши игры не были привязаны к серверам корпораций. Есть диск – вы им пользуетесь.

Корпоративная этика и жадность корпораций

Пару лет назад знакомая принесла телефон Samsung. У ребёнка устройство тормозило, и он решил сделать Hard Reset по инструкции из интернета. Естественно, логин и пароль от своего аккаунта он не помнил. В игру вступила функция Factory Reset Protection – защита от кражи устройства. Вы не сможете использовать гаджет без знания учётных данных. Очень удобная функция, превращающая устройство в кирпич. Нюанс с ней состоит в том, что в странах, где её разработали, околонулевая преступность. Вероятность встретиться со злоумышленником в сотни раз ниже, чем случайно сбросить устройство и забыть пароль. Забавность ситуации в том, что злоумышленник имеет специальное оборудование для обхода блокировок, а обычный пользователь – нет.

Функция Factory Reset Protection встречается не только в телефонах, но и в ноутбуках, планшетах, мини-ПК. У пользователей нет возможности её отключить и не использовать вовсе. Корпорации заявляют – либо соглашаешься с нашими условиями, либо не используешь гаджет.

Товар или услуга

Корпорации всё чаще продают вам не товар, а услугу. Наиболее ярко в этом вопросе проявляет себя Apple. Вы получаете устройство, но это бесполезный кусок пластика без подключения к серверам корпорации. Если вас отключили от регистрации – коробочку можно выкидывать.

Другой пример – игровые консоли с баном по железу. Без активации устройства вы не сможете устанавливать игры и использовать большинство функций. Там, наверху, блокировками не злоупотребляют, но сам факт пугает – по нажатию кнопки дорогое устройство превращается в кирпич.

Тенденция с привязкой к удалённым серверам и сроком службы за рамками ваших желаний набирает обороты и пугает. В любой момент вы можете остаться у разбитого корыта.

Вы покупаете лицензию на использование ПО

В 2024 году Steam официально изменил лицензионное соглашение и теперь чётко указывает, что вы покупаете право на использование продукта, а не сам продукт. За последние 10 лет было несколько изменений, ниже – самый последний и актуальный. Это не договор купли-продажи. Это даже не договор аренды или лицензирования. Это соглашение подписчика – самый жёсткий вариант лишения прав покупателя. Вы платите деньги, а площадка вам ничего не должна.

Он держится исключительно на доверии между дядюшкой Габеном и платёжеспособным населением. Но есть нюанс – экстраординарные ситуации, выходящие за рамки адекватности. Наиболее наглядными стали проекты от Ubisoft.

Закрытие серверов Might & Magic X: Legacy

Эта тема коснулась меня лично. Купил полное издание игры со всеми дополнениями в полном комплекте. В проект захожу периодически, так как у него мало конкурентов и хочется поностальгировать. В 2021 году французы закрыли серверы старых игр, и я получил лицензионную игру, где остался только «демо-режим». На торрентах лежала полная версия, а мне был доступен только первый акт. Через несколько дней вышел патч, позволявший зайти немного дальше, но дополнительный контент из делюкс-издания остался недоступен. Через некоторое время, под давлением общественности, Ubisoft расширила исправление и позволила играть полностью офлайн со всеми дополнениями, бонусными предметами и прочим.

Между релизом и финализацией проекта прошло 5 лет. Это 100% одиночная игра без взаимодействия с окружающим миром.

Закрытие серверов The Crew

Снова французы попали под каток народного гнева. Снова в игре была одиночная кампания, но теперь с отключением серверов проект полностью оказался неработоспособным. И это переполнило чашу народного гнева. Примеров с исчезновением крупных проектов очень много, но тут нашла «коса на камень».

Вопрос стоял не в том, что игра никому не нужна, а в самом факте порочной практики. Сегодня многие геймеры берут цифровые товары «про запас» на распродажах, но де-факто воспользоваться ими не могут. И ситуация развивается с пугающей скоростью.

Оказание услуг сторонними компаниями

Мы оказались в очень странной ситуации. Платформодержатель заключает с нами «бессрочный договор на оказание услуг». Представьте, что вы подписываете договор на ремонт квартиры, а в нём нет условий исполнения обязательств и не проставлены сроки. Исполнитель получил деньги, но с выполнением своих обязательств не торопится. Вы не можете от него что-либо требовать, так как он вам не продаёт «товар», и дата окончания договора не оговорена.

Бессрочный договор означает, что одна из сторон в одностороннем порядке может закрыть его и не понесёт никаких последствий.

Изменение лицензионного соглашения Sony

Первая реакция на новые тенденции в мире. Сразу после слушаний в Европарламенте Sony изменила своё официальное пользовательское соглашение. 20–25 апреля в обязательном порядке все пользователи PS5 получили новое обновление.

Закон штата Калифорния AB 2426

Маленькая местная инициатива с далеко идущими последствиями. Посыл очень простой – вы не можете размещать кнопку «Покупка» на операциях, связанных с «арендой». Покупка подразумевает переход права собственности, и размещение подобной кнопки означает введение пользователя в заблуждение.

Обыватель часто не замечает тонкости формулировок, но с юридической точки зрения у них глобальные последствия.

Выступление Скотта Росса в Европарламенте

Это знаковое событие, но многие интерпретируют его неправильно. Пользователи сети считают, что он выступает за сохранение игр и спасение старых проектов, но это не так. Ни один закон не может повлиять на интеллектуальную собственность корпораций. На уровне законодательства невозможно заставить кого-то делиться правом собственности. Выступление направлено на механизмы осведомлённости граждан, за что они отдают свои деньги. И в этом заключается главная соль всего происходящего. Если из договора убрать вопрос «неопределённости», то все остальные нюансы исчезнут сами собой. Как только в «оферте» будет указано, что условная «The Crew» проработает 3 года – пользователь самостоятельно примет решение, брать игру или не стоит. А если срок будет нарушен, то появится легальная возможность потребовать возврат средств за неисполнение обязательств.

С корпорациями нельзя вести «юридические баталии» – у них слишком дорогие юристы. С корпорациями можно вести диалог на уровне денег – нарушил закон – плати. Например, если у той же Concorde указан срок поддержки 5 лет, а серверы закрыли через 3 недели, то можно требовать возврат средств. Или прошло 4 года, и до конца поддержки осталось совсем немного – геймеры десять раз подумают о целесообразности покупки.

Это фундаментальные изменения, когда разработчики игр будут сами заинтересованы в указании максимальных сроков, и жизнь проектов будет стремиться к бесконечности. Корпорации сами будут заинтересованы в максимально долгом сохранении своих творений. Не будет необходимости в инициативе «Stop Killing Games». В самом пессимистичном случае, разработчики позаботятся о сохранении части функционала без их участия.