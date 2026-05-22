Global_Chronicles
Телескоп JWST обнаружил гигантскую планету с температурой, близкой к земной
Космический телескоп Джеймс Уэбб исследовал атмосферу планеты TOI-199b. Она размером с Сатурн, но температура на ней всего около 80оС, что редкость для планет-гигантов.
Астрономы продолжают искать планеты, которые не похожи на объекты Солнечной системы. На этот раз внимание исследователей привлекла газовая планета с необычным сочетанием размеров и температуры. 

Изображение: NASA/JPL-Caltech

Учёные из США изучили атмосферу TOI-199b при помощи телескопа JWST. Результаты исследования опубликовал журнал Astronomical Journal 20 мая.

TOI-199b по размерам близка к Сатурну и находится более чем в 330 световых годах от Земли. Планета делает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 100 дней. Её температура достигает около 175 градусов по Фаренгейту, то есть около +80оС.  Для газовых гигантов это редкий показатель: большинство известных объектов такого типа либо очень холодные, либо относятся к категории «горячих юпитеров».

Специалисты использовали метод спектроскопии пропускания. Во время прохождения планеты перед звездой JWST анализировал свет, проходящий через атмосферу TOI-199b. Наблюдения заняли около 20 часов.

Само прохождение планеты по диску звезды длилось семь часов — намного дольше, чем у горячих юпитеров, чьи транзиты иногда занимают меньше часа. Учёные сравнили спектры во время транзита с базовыми измерениями. Так они определили, какие длины волн поглощает атмосфера планеты.

В атмосфере TOI-199b обнаружили метан. Наблюдения также указали на присутствие аммиака и углекислого газа. Руководитель группы ученых Реню Ху пояснил, что модели умеренных газовых гигантов предсказывали наличие метана, и теперь теории получили подтверждение. По словам специалистов, дальнейшие наблюдения позволят установить соотношение газов в атмосфере и понять, формируются ли подобные планеты по одним и тем же законам.

#nasa #экзопланеты #jwst #метан #телескоп джеймс уэбб #james webb space telescope #toi-199b
Источник: sciencedaily.com
