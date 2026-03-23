На вторичном рынке сложилась интересная ситуация. В одной ценовой нише сошлись два непохожих друг на друга устройства. Свежая и не особо востребованная Xbox Series S напрямую конкурирует с главным хитом прошлых лет с модифицированной прошивкой. Два устройства разных поколений с неоднозначным позиционированием. Современные геймеры не готовы платить за бесполезные функции и предпочитают практичные гаджеты. Маркетинг огромной корпорации против народной воли.

Xbox Series S — главный маркетинговый провал Microsoft последнего десятилетия

реклама





Маленькая игровая коробочка от огромной корпорации — идеальный гаджет для определённой группы геймеров. Могу долго и яростно критиковать её, но два простых плюса у консоли останутся при любом раскладе: Fortnite и живучесть. Геймеру, который на последние деньги ради экономии взял бюджетное устройство, не важны эксклюзивные игры, блокбастеры и подписка. У него нет на них денег. Он хочет заходить в онлайн с друзьями и гонять в бесплатные Roblox или Warzone. Но нам из всех утюгов рассказывали про «какая она маленькая» и «Quick Resume». Надёжность как залог долгой жизни — обязательный атрибут обдуманных трат. Рекламное агентство Microsoft забыло, что консоли — это массовый продукт для экономных геймеров. Отдавать полную стоимость консоли каждый год за платную подписку — курам на смех.

Xbox Series S сегодня — это крепкий мостик для общения с друзьями.

PlayStation 4 — народная любимица и культовая вещь

Некоторым может показаться, что времена доминирования PS4 давно позади, но они сильно ошибаются. Устройство твёрдо стоит ногами на принципе «достаточно». Эта консоль оптимально подходит для запуска EA SPORTS FC 26, Hollow Knight или Grand Theft Auto V. Прямо сейчас на гаджете доступны более 200 топовых проектов, обязательных к ознакомлению. Но за народной любовью стоят не просто слова, а крупнейшее игровое сообщество энтузиастов. Комьюнити игровой станции больше, чем у Steam Deck или эмуляторов Nintendo Switch. Неисчислимая армия специалистов широчайшего профиля дорабатывает устройство под нужды обывателей.

реклама





Модифицированная PlayStation 4 сегодня — это комбайн с широчайшими возможностями и находится в активной стадии развития.

Юридическая сторона вопроса взломанной PlayStation 4

Использование нелицензионного программного обеспечения осуждается государственными органами и всеми общественными организациями. Я ни в коем случае не пропагандирую данный вариант досуга. Фу-фу-фу, не думайте об этом и не пытайтесь нарушать законы любой из стран. Нет ни единого оправдания и легитимных вариантов использования подобного оборудования.

Разрыв стоимости комплектующих в магазинах и на вторичном рынке

В 2026 году мы оказались в ситуации, когда в магазинах отсутствуют игровые сборки для бюджетного сегмента. Самая дешёвая затычка в 2026 году — RTX 5050 — стартует с $250. Сегодня невозможно собрать новый ПК для базовых игр до $400. Разрыв между вторичным рынком и новыми предложениями в магазинах — самый большой за всё время моих наблюдений. Ситуация с дефицитом памяти только усугубляет положение. Для экономных геймеров, играющих во free-to-play и проекты из зелёного магазинчика, — это переплата за воздух.

Бюджетный игровой компьютер за сопоставимую стоимость

Сегодня за $200 на вторичном рынке можно подобрать интересный бюджетный системный блок, сопоставимый с возможностями PlayStation 4 или Xbox Series S. Но есть огромное НО — это смогут сделать только эксперты, чётко разбирающиеся в железе. Вторичный рынок в большинстве своем состоит из людей с низкой социальной ответственностью. Им ничего не стоит добавить в сборку полурабочие компоненты, прогретые в микроволновке. Отличить качественный вариант от мусорного подавляющее большинство обывателей не сможет. Огромные риски попасть в неприятную ситуацию.

реклама





Для экономного геймера, считающего каждую копейку, риск получить неликвидное устройство на барахолке непомерно высокий.

Фактор времени и актуальности устройств

Вынес данный пункт в отдельный абзац. Xbox Series S является актуальным устройством, и его поддержка при оптимистичном взгляде на жизнь будет продолжаться ещё 7–10 лет. Этого периода более чем достаточно для удовлетворения всех потаённых желаний. Бюджетный гаджет будет радовать вас всю сознательную игровую жизнь и ещё немного. Надёжное, качественное устройство с идеальной сборкой — залог долголетия.

PlayStation 4 идёт с некоторыми оговорками. Она проигрывает конкуренту в плане активного использования в ближайшие несколько лет. Я бы сказал — больше подходит для периодических игровых сессий, а не тотального времяпрепровождения. Внутренний ресурс у игровой станции на семь лет ниже, чем у альтернативного варианта. Сегодня это неактуально, но через пару лет начнёт играть весомую роль.

Психологический фактор страха упущенных возможностей

В этом году выходит Grand Theft Auto VI. Для меня это пустой звук. Я не играю в подобные игры, и у меня ноль ожиданий от громкого релиза. Но на многих геймеров жёстко влияют хайп и реклама. Они не играли в Sekiro: Shadows Die Twice или Days Gone, но пройдут мимо них, так как сегодня все говорят про Crimson Desert. Есть огромная прослойка людей, которые играют только в то, что обсуждают здесь и сейчас: для них нет прошлого и будущего — только настоящее. Даже если у них нет возможности взять актуальный проект, они хотят чувствовать себя частью происходящего. Если вы один из них — учитывайте это при выборе устройства.

реклама





Сравнение размеров Xbox series S и PS4

Прошитая PlayStation 4 против Xbox Series S в 2026 году

Если точно знать и понимать, чего хочет душа, то выбор достаточно простой и понятный. На одной чаше весов стоит огромная бесплатная библиотека с кучей топовых проектов, с другой — общение с друзьями. Есть геймеры, которые любят тихо и без лишних телодвижений погружаться в виртуальные миры, изучать и наслаждаться историей. Есть социальные существа, для которых важно быть в центре общественной жизни. Когда есть безлимитный кошелёк, можно совместить приятное с полезным, но в рамках минимального бюджета требуются компромиссы:

Модифицированная PlayStation 4 — идеальный вариант для одиночного времяпрепровождения в легендарных проектах последнего десятилетия.

Неудачная Xbox Series S — идеальное устройство для покатушек с друзьями.

Зная две простые аксиомы, выбор становится очевидным.