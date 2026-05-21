Поддерживаются 360-мм радиаторы и видеокарты длиной до 410 мм.

Компания LIAN LI представила двухкамерный корпус O11 VISION-M с трёхсторонним панорамным остеклением, сообщает TechPowerUp.

При разработке корпуса инженеры компании учли известные проблемы с организацией воздушного потока, которые характерны для корпусов с тремя стеклянными панелями, предусмотрев вентиляцию в верхней части, где, в частности, можно установить 360-мм радиатор жидкостной системы охлаждения.

Для подачи к радиатору свежего воздуха в корпусе предустановлен 140-мм вентилятор. Металлическая рамка во второй камере, к которой крепится комплектный 140-мм вентилятор, позволяет установить ещё два 120-мм вентилятора или до трёх SSD-накопителей формата 2,5 дюйма. Возможна комбинация одного 2,5- и одного 3,5-дюймового накопителя. Всего в корпус можно установить 12 вентиляторов типоразмера 120 мм.

В конструкции LIAN LI O11 VISION-M предусмотрена скрытая установка системы жидкостного охлаждения за съёмной перегородкой и специальный вырез для аккуратной прокладки трубок. Для фиксации трубок производителем предусмотрены клипсы и стяжки-липучки. Возможна установка воздушного охлаждения для процессора — кулеров высотой не более 162 мм. Также корпус поддерживает видеокарты длиной до 410 мм и блоки питания формата ATX длиной до 182 мм. Для поддержки тяжёлых видеокарт

Установка съёмной перегородки не обязательна. От неё можно отказаться, например, при установке вентиляторов с боковой подсветкой или для размещения дополнительных аксессуаров. Компания предлагает Digital-версии корпуса O11 VISION-M с перегородкой, в которую встроен настраиваемый ЖК-дисплей с диагональю 9,2 дюйма и разрешением 1920 на 462 пикселя. Кроме этого, производитель предлагает чертежи альтернативных деталей для самостоятельной 3D-печати.

По информации TechPowerUp, в США рекомендованная цена O11 VISION-M составляет 69,99 $ для чёрной и 74,99 $ для белой версии. Цены на комплектацию Digital с 9,2-дюймовым дисплеем начинаются от 129,99 $.