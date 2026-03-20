На GDC 2026 NVIDIA представила новую технологию улучшения изображения в играх DLSS 5.0 — тривиальное событие с глобальными последствиями. Пользователи в сети и инфлюенсеры всех мастей раскритиковали все упоминания свежей инициативы. Хорошая она или нет — мы узнаем через несколько лет, а вот неприятие изменений ощущается здесь и сейчас. Собрал несколько основных причин для понимания происходящего. Проблема не в самой технологии, а в событиях, её сопровождающих.

Предисловие

Последний анонс от Nvidia — это не про графику и улучшение картинки в играх. Это продолжение курса на внедрение ИИ в повседневную жизнь. Это замена ручного труда и творческого подхода бездушными алгоритмами. Геймеры видят подмену понятий, где творчество заменяется скриптами. Вопрос не в самой технологии, а в том, как корпорации будут её использовать. На первом месте у них всегда стояли доход и оптимизация расходов, а не создание продукта для потребителя. Две взаимоисключающие парадигмы.

Microslop и назначение Аши Шармы на пост главы игрового гиганта

Ни для кого не секрет, что девушка несколько лет специализировалась на продвижении искусственного интеллекта в народные массы. Строчка в резюме сильно озадачила поклонников бренда Xbox, и поднялся бугурт с осуждением выбора нового руководителя. В первом же своём послании новый CEO уверил геймеров, что корпорация не будет использовать «бездушную чушь с искусственным интеллектом». Публике представили целый манифест о светлом будущем.

Мнение аудитории разделилось на две диаметрально противоположные стороны. Первая верит новому руководству, вторая называет манифест «корпоративным слопом». Буквально через две недели выходит официальный анонс запуска помощника Copilot на игровых консолях Xbox. Я промолчу, что для его работы требуется обязательное постоянное подключение к интернету (передаём привет Кортане и анонсу Xbox One). Мне трудно представить функции, которые может предоставить «помощник», и какие из них будут относиться к высококачественному контенту, обязательному к внедрению в игровые устройства.

Microsoft активно закапывает доверие пользователей под своими амбициями. Инициатива, возможно, хорошая, но при каждодневном обмане в неё сложно поверить. Ситуация с Аши Шармой — это наглядный пример всего происходящего. Они готовы говорить что угодно, уверять, что они «вас слышат», но при этом продолжать делать то, что задумали, несмотря на протесты. Это не единичный случай, а самый свежий и показательный.

Корпорации не обращают внимания на ваше личное мнение

Microsoft ближе всех к обычным пользователям, и её деятельность максимально ярко демонстрирует происходящее. Пару лет назад вышла большая публикация-исследование о позитивном влиянии Copilot на время разработки проектов. Ошеломляющие результаты уже в те далекие времена. ИИ приятно удивил специалистов и показал всему миру, как мало осталось до райского блаженства. Заказчиком исследования была Microsoft.

За последний месяц вышло несколько новостей о том, как закрывают Open Source-проекты из-за крайне негативного влияния ИИ на разработку. Новички, не разбирающиеся в коде, предлагали рекомендации от ИИ, и практически все они были неправильными. На проверку подобных «предложений» уходило заметно больше времени при нулевом эффекте.

Любой ИИ работает по принципу Ctrl+C и Ctrl+V. Он не понимает контекста, а ищет похожие паттерны. Если проект уникален, то он никогда не сможет самостоятельно что-то предложить.

Цена ошибки в один «нолик» в тексте

Я долго и плодотворно работал с финансовыми документами. Сегодня ситуация упростилась, но раньше всё приходилось делать вручную, с пересчётом сотен таблиц и показателей. Цифра или запятая, поставленная не в том месте, могла серьезно изменить конечные цифры. За предоставление заведомо ложных сведений в финансовых документах мне грозила ст. 427 УК РБ с лишением свободы до 3 лет. О том, заведомо ты поставил лишний нолик или нет, будешь рассказывать нужным людям в нужном месте.

Примеров, где ошибка в составлении или проектировании чего-то является уголовно наказуемой или вызывает огромные штрафы, — бесчисленное множество. Исключением является одна единственная отрасль — это сфера информационных технологий. В Windows на этот случай даже картинка есть.

Ответственности за недоработанный продукт — ноль. Максимум — немного репутации потеряется. Но с патчами всё поправят, и все забудут о случившемся.

Использование нейросетей в IT-индустрии

Резюмируя всё вышесказанное, приходит простое и логическое понимание: ошибок в коде станет больше, крупные корпорации не будут уделять этому внимания, а деньги будут спрашивать с обычных работяг. А если кто-то будет возражать — его отключат от интернета и сотрут из народной памяти.

Нейросети сами по себе не являются ни добром, ни злом — это всего лишь инструмент. Как кухонный нож: им можно нарезать хлеб, а можно и нанести серьёзную рану. Нож в обоих случаях останется без изменений. Смотря на крупные корпорации, где во главе угла стоит максимизация доходов, второй вариант развития событий видится наиболее вероятным. В такой ситуации нейросети воспринимаются как очередной способ сэкономить и переложить проблемы на геймеров. Здесь проходит граница, после которой недовольство превращается в бунт.

Почему геймеры недовольны новыми технологиями

За последние десять лет AAA-игровая индустрия активно стагнирует. Больше нет новых механик, новых приключений или миров. По большей части — переработка и оттачивание уже имеющегося. Зато массовое распространение получили кривые, косые, забагованные релизы. Сегодня крайне редко выходит законченная, полнофункциональная игра. «Патч первого дня» из спасительного круга превратился в обязательный атрибут. За последние пару лет число «отказов» выросло в разы. Из случайного громкого события баги стали обыденностью.

И на этом фоне выходит ИИ, который не умеет думать и понимать, за которым надо перепроверять каждое действие. И этот инструмент попадает в руки корпораций, экономящих на всех и вся. К уже имеющимся проблемам геймеры получат дополнительные.

Post scriptum

Отдельно упомяну недовольство ростом стоимости комплектующих. Массовые увольнения в отрасли. Продавливание инициатив по строительству дата-центров. Отсутствие прогресса в развитии графики. Привязку к онлайну. Тотальное засилье микротранзакций. Разделение железа по платёжеспособным категориям геймеров. Засилье маркетинга и хайпа. Исчезновение уникальности.