На специализированной выставке коммерческого транспорта COMvex 2026 «Группа ГАЗ» впервые продемонстрировала публике полноприводный фургон-комби «Соболь NN 4x4» в подготовленной для бездорожья версии Off-Road. Производитель оснастил машину целым набором внедорожного обвеса и дополнительной защитой.

Изображение: Nano Banana

Спереди и сзади установлены силовые бамперы, а пороги получили усиленную конструкцию. Для самовытаскивания предусмотрена электрическая лебёдка. На правой стойке лобового стекла закреплён шноркель, позволяющий преодолевать водные преграды увеличенной глубины. Колёса обуты в специальные шины размерности 245/70R16 с агрессивным рисунком протектора. Кроме того, инженеры добавили стальную защиту топливного бака и узлов трансмиссии, расположенных снизу.

Автомобиль построен на рамной платформе и оснащается подключаемым полным приводом типа Part-Time с электронным управлением. Клиренс составляет 220 миллиметров, а подвеска способна отрабатывать неровности с ходом до 200 миллиметров. Без специальной подготовки машина может преодолевать брод глубиной до полуметра, а с использованием шноркеля этот показатель возрастает до 85 сантиметров.

Под капотом установлен дизельный двигатель объёмом 2,5 литра, развивающий 149,6 лошадиной силы и выдающий крутящий момент 420 Н·м. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Раздаточная коробка имеет понижающий ряд с коэффициентом 2,82, а также функцию принудительной блокировки заднего межколёсного дифференциала.

Внедорожная версия также оснащена задним буксирным устройством, вместительным багажником на крыше, рассчитанным на 250 килограммов груза, и лестницей для удобного доступа к нему. Полная масса автомобиля составляет 3500 килограммов, поэтому для управления им достаточно водительских прав категории «B».

Уже в стандартной комплектации покупатель получает подогрев наружных зеркал, сидений и ветрового стекла, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, а также мультимедийную систему с девятидюймовым сенсорным дисплеем.