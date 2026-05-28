crazycat21
Sony представила новые модели телевизоров Bravia перед слиянием бизнеса по производству ТВ с TCL
Цены на новые модели Bravia 9 II и Bravia 7 II начинаются от 3600 и 1600 долларов соответственно.
Sony представила два телевизора премиум-класса, которые, вероятно, станут последними моделями в премиальном сегменте от японской компании перед слиянием её знаменитого бизнеса по производству домашних кинотеатров с китайской компанией TCL Electronics Holdings, которое произойдёт в следующем году. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Chris Welch/Bloomberg

Согласно заявлению компании, цены на модели телевизоров Bravia 9 II и Bravia 7 II начинаются от 3600 и 1600 долларов соответственно. Устройства предлагаются в широком диапазоне размеров. Кроме того, Sony также представила систему объёмного звучания Bravia Theater Trio. Её стоимость составляет 2200 долларов, и она конкурирует с продукцией компаний Sonos, Samsung и других производителей премиальных саундбаров. Все новые продукты Sony уже доступны для предзаказа. Поставки начнутся со следующего месяца.

Как отмечает Bloomberg, в начале года китайская компания TCL согласилась заплатить 75,4 миллиарда иен (473 миллиона долларов) за 51% акций нового совместного предприятия, в которое войдёт подразделение домашней развлекательной техники Sony, включая производство телевизоров линейки Bravia. Официально предприятие начнет работу в апреле 2027 года. Оно будет выпускать телевизоры под брендами Sony и Bravia, однако при этом будут использоваться технологии отображения компании TCL.

Телевизоры Sony давно славятся своей фирменной обработкой изображения, которая зачастую лучше, чем у конкурентов. Однако пока неизвестно, сохранится ли эта отличительная черта в будущем. Как отмечено в заявлении представителя Sony, новое совместное предприятие будет наиболее эффективным образом интегрировать сильные стороны обеих компаний. Это также касается технологий изображения, звука и дизайна 

Bloomberg отмечает, что несмотря на то, что цена на модель Bravia 9 II начинается от 3600 долларов за 65-дюймовую версию, её верхний ценовой порог составляет 31000 долларов за устройство с диагональю 115 дюймов. Телевизор оснащен ЖК-панелью с технологией Sony под названием True RGB. Данная технология использует крошечные, индивидуально управляемые красные, зеленые и синие светодиоды, тем самым обеспечивая лучшую чистоту цвета и яркость по сравнению с  предыдущими моделями телевизоров компании. Углы обзора также более стабильны и позволяют зрителям, сидящим сбоку, наслаждаться ярким изображением. В качестве дополнительного элемента дизайна Bravia 9 II оснащена подставкой Mirage Stand с прозрачной секцией, которая создает впечатление, будто телевизор парит в воздухе.

Стоимость телевизоров более доступной линейки Bravia 7 II начинается с 1600 долларов за модель с 50-дюймовым экраном и завершается ценой в 9000 долларов за модель с диагональю 98 дюймов. В Bravia 7 II  применяется та же базовая технология True RGB, что и в топовой модели, но она лишена антибликового покрытия панели и подставки Mirage Stand.

#новости #sony #электроника #телевизоры #tcl #bravia #bravia 7 ii #bravia 9 ii
Источник: bloomberg.com
