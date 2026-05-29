Arc Pro B70 оказалась быстрее десктопных решений Intel, но уступила среднебюджетным GPU AMD и NVIDIA

Команда ресурса Phoronix в течение недели тестировала экземпляр ускорителя Intel Arc Pro B70, проверяя его в рабочих нагрузках. В то же время многие просили проверить его в играх, чтобы оценить потенциал графического процессора BMG-G31, на котором так и не было построено ни одной десктопной модели.

Специалисты взялись за дело и прогнали Intel Arc Pro B70 в профильной для них ОС GNU/Linux, а конкретно в Ubuntu 26.04. В тестировании также приняли участие различные видеокарты от AMD и NVIDIA, что дало возможность сравнить топовый вариант Battlemage с конкурентами.

В первой на очереди Dirt Rally 2.0 в разрешении 1440p ускоритель вырвался вперед относительно Arc B580 на 29,2%. Однако он не смог одолеть GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT, которые ушли в отрыв на 9,1% и 8,5% соответственно.

В Hitman 3 разница между Arc Pro B70 и Arc B580 сохранилась примерно такой же, но GeForce RTX 5060 Ti смогла отрисовать уже на 37,7% больше кадров, а Radeon RX 9060 XT оказалась быстрее на 45,9%. В разрешении 4K пропорции практически не изменились.

В Quake II RTX с трассировкой лучей на базе расширения «VK_KHR_ray_tracing_pipeline» результаты получились невысокими. Видеокарта от «зеленого» лагеря здесь производительнее в 3 раза, а Radeon RX 9060 XT — в 2,3 раза.

Что интересно, в Unigine Superposition Arc Pro B70 обошла обе видеокарты и наступила на пятки GeForce RTX 5070. Если говорить о подведенных в заключении цифрах, то они не имеют особого смысла из-за серьезной зависимости того или иного теста от различных условий, включая оптимизацию. К примеру, в Strange Brigade Arc Pro B70 обходит Radeon RX 7900 GRE, а GPU NVIDIA вообще не работают.