Новинка поддерживает Nvidia G-Sync и ряд других технологий.

Производитель MSI презентует свой новейший 31,5-дюймовый игровой монитор MPG OLED 322URDX36, работающий в трёх режимах разрешения/частоты, что может заинтересовать геймеров, предпочитающих проходить игры различных жанров.

Как сообщает производитель, новинка снабжается панелью QD-OLED пятого поколения на основе технологии RGB Penta Tandem, обладая пятью слоями RGB, что обеспечивает точность цветопередачи и высокую яркость. Для повышения устойчивости к царапинам и уровня чёрного на 40 % монитор оснащён плёнкой DarkArmor Film, а для минимизации цветовых искажений и повышения чёткости текста применяется структура расположения субпикселей RGB Stripe.

Трёхрежимный монитор MSI MPG OLED 322URDX36 характеризуется пиковой яркостью 1500 нит (HDR) и позволяет использовать разрешение 4K при частоте обновления 320 Гц, а также применять режимы 2K/520 Гц и FHD/680 Гц. Новинка поддерживает технологию Nvidia G-Sync, обеспечивающую устранение визуальных артефактов, Uniform Luminance для контроля кривой яркости HDR, имеет сертификаты VESA DisplayHDR True Black 600 и ClearMR 18000, а также снабжена датчиком AI Care Sensor для дополнительной защиты панели от выгорания.

В список разъёмов для подключения входит DisplayPort 2.1a (UHBR20) и USB Type-C с обеспечением питания до 98 Вт. Также новинка поддерживает Gaming Intelligence для настройки параметров монитора и профилей. Больше информации о мониторе MSI MPG OLED 322URDX36 следует ожидать через несколько дней, когда стартует выставка Computex 2026.