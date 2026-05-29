Но не совсем по той же причине, по которой его критикуют граждане входящих в ЕАЭС стран.

Утилизационный сбор, который значительно увеличивает стоимость автомобиля для конечного покупателя, критикуют даже совсем ленивые. Оно и понятно: данный сбор, в случае с иномарками добавляемый ещё и к таможенному сбору, превращает автомобиль в роскошь, и в общей сложности более чем удваивает его стоимость относительно цены в стране происхождения.

Источник изображения: ChatGPT.

Присоединиться к общей критике, правда, не напрямую из-за вышеупомянутого факта, решил президент Беларуси Александр Лукашенко, отметивший на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что ставки утильсбора «скоро превысят стоимость самих машин».

По словам белорусского лидера, когда создавался ЕАЭС, речь шла о совместном инвестировании в развитие автомобильной компонентной базы. Сейчас же, продолжил Лукашенко, «каждый закрылся так, что мышь не проскочит», и дополнительными сборами препятствует вхождению производимых в странах-членах ЕАЭС автомобилей на свои рынки.

Как отметил президент Беларуси, эффект от стимулирования промышленной кооперации между членами союза пока незначительный. По словам Лукашенко, промышленная политика в ЕАЭС в целом «явно хромает», и это положение дел нуждается в исправлении.