Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко выступил с критикой утильсбора в странах ЕАЭС
Но не совсем по той же причине, по которой его критикуют граждане входящих в ЕАЭС стран.
реклама

Утилизационный сбор, который значительно увеличивает стоимость автомобиля для конечного покупателя, критикуют даже совсем ленивые. Оно и понятно: данный сбор, в случае с иномарками добавляемый ещё и к таможенному сбору, превращает автомобиль в роскошь, и в общей сложности более чем удваивает его стоимость относительно цены в стране происхождения.

Источник изображения: ChatGPT.

Присоединиться к общей критике, правда, не напрямую из-за вышеупомянутого факта, решил президент Беларуси Александр Лукашенко, отметивший на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что ставки утильсбора «скоро превысят стоимость самих машин».

реклама

По словам белорусского лидера, когда создавался ЕАЭС, речь шла о совместном инвестировании в развитие автомобильной компонентной базы. Сейчас же, продолжил Лукашенко, «каждый закрылся так, что мышь не проскочит», и дополнительными сборами препятствует вхождению производимых в странах-членах ЕАЭС автомобилей на свои рынки.

Как отметил президент Беларуси, эффект от стимулирования промышленной кооперации между членами союза пока незначительный. По словам Лукашенко, промышленная политика в ЕАЭС в целом «явно хромает», и это положение дел нуждается в исправлении.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #беларусь #белоруссия #казахстан #киргизия #кыргызстан
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter