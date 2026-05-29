Global_Chronicles
YouTube начал ограничивать доступ к части видео при использовании VPN
Пользователи YouTube сообщили о случаях ограничения доступа к видео при включённом VPN. Платформа начала показывать предупреждения и скрывать часть контента, связанного с региональными правами.
Цифровые платформы все чаще учитывают территориальные правила доступа к контенту. На этом фоне россияне начали фиксировать изменения в работе YouTube при использовании VPN. Пользователи YouTube сообщили о появлении ограничений при просмотре видео через VPN. В отдельных случаях сервис выводит предупреждение с просьбой отключить VPN или прокси для корректного отображения контента. Иногда раздел с новыми видео у каналов не загружается полностью.

Изменения чаще затрагивают материалы с региональными лицензиями. В их числе спортивные трансляции, включая Формулу-1, Олимпийские игры, а также некоторые телевизионные премьеры. Часть такого контента имеет ограничения по странам распространения. Представители медийной сферы полагают, что речь идет не о глобальной блокировке, а о более точечной системе контроля доступа. По их оценке, платформа учитывает условия лицензий и корректирует показ контента в зависимости от региона.

Изображение - ChatGPT

Дамир Фейзуллов из PR Partner объясняет: раньше хостинг закрывал глаза на обход географических привязок. Но сейчас, права на трансляции стоят огромных денег. Спорт, музыка, телешоу и эксклюзивы продают по регионам и каждый такой пакет обходится дорого. По мнению эксперта, площадка не станет перекрывать весь контент для пользователей с защищенным соединением. Вместо этого она будет точечно ужесточать контроль для отдельных категорий контента.

Юристы поясняют, что при использовании VPN пользователь фактически подключается из другой юрисдикции и может получить доступ к контенту, права на который в его регионе не оформлены. Это создает риски нарушения договоренностей с правообладателями. По оценкам специалистов, система фильтрации учитывает IP-адрес, данные аккаунта, платежную информацию и признаки использования VPN. В результате доступ к одному и тому же видео может отличаться у разных пользователей.

#youtube #vpn #стриминг #цифровой контент #региональные лицензии
Источник: kommersant.ru
